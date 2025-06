Eliseo Castro llama a evitar discursos que generen incertidumbre y polarización

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, cuestionó este jueves las declaraciones de candidatos presidenciales que, a su juicio, están sembrando incertidumbre en la población con discursos orientados a desacreditar el proceso electoral.

“Quien se va a motivar para exacerbar sus ánimos es la militancia del partido en referencia, pero no el resto de la población, que ya conoce a los políticos y sus estrategias”, expresó Castro.

El dirigente liberal consideró que algunos movimientos están promoviendo deliberadamente un ambiente de tensión política para posicionarse en la opinión pública, lo que calificó como una “estrategia errónea”.

“Sembrar zozobra es un error. Lo que la gente quiere son elecciones transparentes y vivir en paz. El país necesita propuestas reales, no alarmismo. Se requiere una actitud de estadistas”, afirmó.

Advirtió que este tipo de discursos puede tener efectos negativos en la economía del país, al desincentivar tanto la inversión extranjera como la actividad empresarial local.

“A nivel internacional se proyecta un país sin condiciones para la inversión, y en lo doméstico se deprime el ánimo de empresarios de todos los tamaños. Eso perjudica la generación de empleo y el desarrollo”, sostuvo.

Pese al ambiente político polarizado, el aspirante a la alcaldía capitalina hizo un llamado a la calma y a confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que calificó como “una institución que ha venido trabajando de forma correcta y conforme al cronograma”.

“Las elecciones no son mañana ni el próximo mes, faltan cinco meses. Si hay partidos que no están bien en las encuestas, que no se preocupen: sigan participando y trabajando”, puntualizó.