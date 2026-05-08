En pleno festejo del Día de la Madre, muere señora en escuela Cabañas del Guanacaste

Tegucigalpa, Honduras.- Una madre de familia falleció de manera inesperada este viernes mientras participaba en una celebración del Día de la Madre en el Centro Básico José Trinidad Cabañas del barrio Guanacaste en Tegucigalpa, capital de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, la señora se encontraba compartiendo junto a otras madres de familia y estudiantes cuando comenzó a sentirse mal en medio de la actividad organizada por el centro educativo.
Testigos relataron que en el lugar se desarrollaban rifas de canastas y otras dinámicas alusivas a la fecha, mientras decenas de menores acompañaban a sus madres durante la celebración.
La víctima, que hasta el momento solo ha sido identificada como doña Cristina, cayó repentinamente ante la mirada de los presentes, generando angustia y desesperación entre familiares, docentes y alumnos.
Preliminares se sospecha que la causa del fallecimiento haya sido un posible golpe de calor debido a las altas temperaturas registradas este viernes en la capital. Sin embargo, tampoco se descarta que la mujer haya sufrido un infarto fulminante, ya que aparentemente sufría de alguna condición cardíaca, según reveló una pariente en el lugar. Serán las autoridades forenses quiénes determinen la causa de muerte.
Lamentablemente nadie pudo auxiliarla ya que su muerte fue inmediata.
La tragedia conmocionó a la comunidad educativa del Centro Básico Cabañas del barrio Guanacaste al ocurrir en plena celebración para conmemorar el Día de la Madre.