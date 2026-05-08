En pleno festejo del Día de la Madre, muere señora en escuela Cabañas del Guanacaste

Tegucigalpa, Honduras.- Una madre de familia falleció de manera inesperada este viernes mientras participaba en una celebración del Día de la Madre en el Centro Básico José Trinidad Cabañas del barrio Guanacaste en Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la señora se encontraba compartiendo junto a otras madres de familia y estudiantes cuando comenzó a sentirse mal en medio de la actividad organizada por el centro educativo.

Testigos relataron que en el lugar se desarrollaban rifas de canastas y otras dinámicas alusivas a la fecha, mientras decenas de menores acompañaban a sus madres durante la celebración.

La víctima, que hasta el momento solo ha sido identificada como doña Cristina, cayó repentinamente ante la mirada de los presentes, generando angustia y desesperación entre familiares, docentes y alumnos.