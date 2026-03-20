¿Cuáles son las multas más comunes para los conductores en la Semana Santa?

Tegucigalpa, Honduras. – La conmemoración a la Semana Santa no solo incrementa la movilización de viajeros a nivel nacional, también registra un aumento de multas, según informes de la Policía Nacional. Durante este período, las autoridades señalaron que pese a los múltiples operativos desplegados en todo el país, las infracciones más comunes es la conducción bajo los efectos del alcohol, el no uso del cinturón de seguridad y el incumplimiento de las señales de tránsito. Riccy Montoya, vocera de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), detalló que entre las multas más frecuentes se encuentra el exceso de pasajeros, acción que según la Ley de Tránsito, implica sanciones que oscilan entre 1,300 y 5,000 lempiras, dependiendo de la gravedad y de la reincidencia. La funcionaria agregó que el exceso de velocidad también es una de las faltas más recurrentes durante los días festivos, debido al incremento en la circulación vehicular en todo el país. Las multas por esta infracción están establecidas en el Artículo 101 de la Ley de Tránsito, tienen un valor de 600 lempiras, e incluso, pueden incluir la suspensión temporal de la licencia de conducir.

Montoya subrayó que otras sanciones graves incluyen conductores que andan sin licencia o con el permiso vencido, faltas que también conllevan multas de 600 lempiras y decomiso del vehículo . En caso de reincidencia, el valor de la multa por conducir sin licencia, o portarla vencida podría aumentar un 50%, llegando a un costo de 900 lempiras. “Se hace un llamado a los conductores para que acudan a las oficinas de tránsito y realicen el trámite correspondiente para renovar su permiso de conducir o gestionarlo por primera vez; estaremos atendiendo con normalidad durante toda la Semana Santa”, enfatizó Montoya.

Alcoholemia

Las autoridades de transporte aseguraron que de cara a la Semana Santa, reforzarán las pruebas de alcoholemia en los principales puntos turísticos a nivel nacional. De hecho, durante la Semana Mayor de 2025, la DNVT explicó que unas 400 conductores dieron resultados positivos en las pruebas de alcoholemia, cifra que catalogaron como "un grave riesgo para la seguridad vial". Pese a eso, las personas sean encontradas manejando bajo los efectos del alcohol durante esta semana podrían experimentar entre sanciones entre 11,278.76 y un salario mínimo completo (13,985 lempiras hasta la fecha), además del decomiso de la licencia por 6 meses. En caso de reincidencia, la multa aumenta a un salario mínimo completo o superior, con suspensión de licencia por un año.

Medidas