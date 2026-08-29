Cada 43 horas muere violentamente un menor en Honduras, alerta Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta agosto de 2026, 117 niñas y niños menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta en Honduras, de acuerdo con los datos reportados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La cifra significa que, durante ese período, cada 43 horas y media perdió la vida violentamente un menor de edad en el país.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez y directora de Protección de Niñez y Adolescencia del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó la situación como una emergencia y pidió fortalecer las acciones estatales destinadas a prevenir la violencia y proteger a la niñez.

“Creemos que estamos en una situación de emergencia nacional respecto a la protección de la vida y de todos los derechos humanos de los niños y las niñas de nuestro país, Honduras es un país que cuenta con muchas leyes, con muchas políticas públicas, con programas, proyectos encaminados a la protección de los derechos humanos entre los niños y las niñas, pero en la vida real, no vemos resultados concretos”, aseguró.