Cada 43 horas muere violentamente un menor en Honduras, alerta Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta agosto de 2026, 117 niñas y niños menores de 18 años perdieron la vida de manera violenta en Honduras, de acuerdo con los datos reportados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La cifra significa que, durante ese período, cada 43 horas y media perdió la vida violentamente un menor de edad en el país.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez y directora de Protección de Niñez y Adolescencia del Conadeh, Cándida Maradiaga, calificó la situación como una emergencia y pidió fortalecer las acciones estatales destinadas a prevenir la violencia y proteger a la niñez.
“Creemos que estamos en una situación de emergencia nacional respecto a la protección de la vida y de todos los derechos humanos de los niños y las niñas de nuestro país, Honduras es un país que cuenta con muchas leyes, con muchas políticas públicas, con programas, proyectos encaminados a la protección de los derechos humanos entre los niños y las niñas, pero en la vida real, no vemos resultados concretos”, aseguró.
Adolescentes, las principales víctimas
Las incidencias establecen que entre 2020 y julio de 2026, unos 1,353 niños y niñas, menores de 18 años, perdieron la vida violentamente.
No obstante, en los primeros siete meses de 2026, además, ocho de cada 10 menores que murieron violentamente tenían edades entre los 15 y los 18 años, según el Conadeh.
La directora de Protección de Niñez señaló que el Estado debe reforzar las acciones de prevención no solamente para evitar las muertes violentas de menores, sino también para enfrentar los delitos relacionados con la violencia sexual contra niños y niñas.
“Hay una situación de desprotección, Consideramos que las instituciones que tienen la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de prevención deben de sentarse, revisar bien el contexto en el que la niñez está viviendo actualmente y tomar las medidas previsorias para evitar que más niños y niñas sigan siendo víctimas de la violencia en sus diferentes expresiones”, aseveró.
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Vulnerabilidad
La representante del Conadeh sostuvo que la situación de vulnerabilidad de la niñez no se limita a la violencia, sino que también está relacionada con factores estructurales como la pobreza y la miseria.
“La desprotección es estructural que abarca también otros factores como la pobreza y la miseria. Además, se debe tomar en cuenta que hay más de un millón de niñas y niños fuera del sistema educativo”.
Maradiaga también señaló la falta de presencia estatal en las comunidades como uno de los factores que deben atenderse para prevenir las distintas formas de violencia que afectan a los menores.