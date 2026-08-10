Conadeh: Muerte violenta de mujeres es una emergencia que requiere de respuestas integrales

Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó que la muerte violenta de mujeres, en Honduras, constituye una “emergencia”, tras registrarse 8 muertes violentas el fin de semana, que se suman a las más de 160 registradas en lo que va del 2026. "Esta situación requiere de respuestas integrales, de todos los sectores de la sociedad, para garantizar que las mujeres y las niñas gocen de una vida libre de violencia". Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, expresó su preocupación por el incremento de la violencia y el ensañamiento con que son asesinadas las mujeres.

"Llama mucho la atención el fallecimiento de ocho mujeres, en circunstancias violentas, solo el fin de semana, que se vienen a sumar a la ola de violencia que ha venido enfrentando la mujer desde hace mucho tiempo en el país", dijo Padilla. Entre las víctimas de este fin de semana se encuentran una joven de 18 años y una adulta mayor de 67 años. Las demás oscilan entre 46 y 47 años, en departamentos como Francisco Morazán, Copán y Lempira. "Vemos que la violencia está muy arraigada en nuestra sociedad en contra de la mujer y varían las edades y las circunstancias bajo las cuales suceden estas muertes", indicó Padilla.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh detalló que la mayoría de los casos ocurrieron en entornos familiares y en espacios públicos. La funcionaria enfatizó que "es fundamental que el Estado realice investigaciones que vayan más allá de determinar quién disparó". "Las investigaciones deben realizarse con un enfoque de género. No partir solo de quién disparó o cómo disparó, sino también ver los antecedentes de esas muertes, si había denuncias de violencia doméstica, agresiones, amenazas, violencia sexual, entre otros tipos de violencia que sufre la mujer", señaló.