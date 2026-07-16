Conadeh exige investigaciones por más de 8,500 asesinatos de mujeres en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 8.540 mujeres han sido asesinadas en Honduras desde 2002 y más del 95 % de los casos permanecen impunes, por lo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) exigió este jueves investigaciones exhaustivas, objetivas e imparciales.

Los números equivalen a unas 29 víctimas mensuales y una muerte cada 25 horas, desde 2002 hasta junio de 2026, según cifras del organismo humanitario. Solo en el primer semestre de este año, alrededor de 140 mujeres fueron asesinadas en distintas regiones de Honduras.

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, instó al Estado a aplicar una "debida diligencia reforzada" en la investigación de cada caso para combatir la impunidad estructural y garantizar a las familias el derecho a la verdad y la reparación.