Conadeh condena más de 116 muertes violentas de mujeres y exige acciones urgentes

Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por las más de 116 muertes violentas de mujeres registradas en Honduras en lo que va de 2026 y exhortó a las instituciones del Estado a fortalecer las acciones de prevención, investigación y sanción de estos crímenes.

A través de un comunicado, la titular del organismo, Blanca Izaguirre, condenó enérgicamente la violencia que continúa afectando a mujeres y niñas en el país, señalando que estos hechos no son casos aislados, sino manifestaciones de problemas estructurales relacionados con la discriminación, la desigualdad y la violencia de género.

El Conadeh recordó que el Estado hondureño tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la igualdad de las mujeres.