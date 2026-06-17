Sicarios llegaron en moto: así fue el crimen de Yaritza y Katherine en Atlántida

Yaritza Murillo, de apenas 20 años de edad, y Katherine Oliva, de 19, eran dos jóvenes amigas que apenas comenzaban a construir sus vidas. Ambas eran amas de casa y mantenían una estrecha amistad.
La tragedia ocurrió la medianoche del martes 16 de junio. Según la información preliminar, las víctimas se encontraban en el interior de una vivienda en El Porvenir, Atlántida, cuando varios hombres armados llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra quienes estaban presentes.
Las investigaciones iniciales indican que las jóvenes se encontraban departiendo en una fiesta, aunque hasta el momento se desconoce a quién pertenecía la vivienda donde ocurrió el ataque.
Al lugar de los hechos llegó Tatiana Oliva, madre de Katherine, quien manifestó que su hija vivía con ella, pero que esa noche había salido junto a su pareja.
"Estaban departiendo y llegaron dos motocicletas y, sin mediar palabras, empezaron a dispararles", relató un agente de la Policía Nacional en la escena del crimen.
Durante el ataque resultaron heridas tres personas identificadas como Leonardo Joel Flores, de 35 años; Germán Ramos, de 25 años; y Kevin Ordóñez.
De acuerdo con lo observado en la escena, una de las víctimas presentaba graves heridas en el rostro. Sin embargo, serán las autoridades forenses las encargadas de determinar oficialmente las causas y características de las lesiones.
Tras la tragedia, agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron a la vivienda para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momentos las autoridades no han identificado a ningún sospechoso ni un móvil del crimen que dejó dos jóvenes muertas y tres heridos.
El caso ha consternado a la población, no solo por que con él aumentan los hechos violentos en el país, sino por la saña reflejada.