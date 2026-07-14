Cada 43 horas asesinan a un menor de edad en Honduras, alerta el Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- Gerson Adonay Ramos Paz, de 16 años; Carlos Joel Milla Pineda, de 14, y José Eduardo Miranda Matute, también de 14 años, figuran entre las víctimas de la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón.
Sin embargo, el caso de los tres menores refleja una realidad que, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), continúa agravándose en Honduras, ya que entre 2020 y 2026, más de 1,300 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, casos que evidencian la vulnerabilidad de este sector de la población frente a la violencia.
Ante los datos, la defensora de la niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, advirtió que la violencia contra los menores de edad se ha intensificado en los últimos años, lo que despierta preocupación entre los entes de protección infantil.
"En Honduras, los niños y niñas están en una situación de grave vulnerabilidad. Hemos visto cómo se ha incrementado la violencia en sus diferentes expresiones hacia los niños y las niñas de nuestro país y estamos hablando de menores de edad que han perdido la vida producto de la violencia", explicó.
Adolescentes, los más afectados
Según las estadísticas recopiladas por el Conadeh, grupo más afectado corresponde a adolescentes de entre 15 y 18 años, segmento en el que se contabilizan 997 muertes violentas durante el período analizado, el resto de los casos corresponde a niños y adolescentes menores de 15 años.
Asimismo, el organismo identificó que la violencia se concentra principalmente en Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Yoro, regiones que acumulan el 58% de las muertes violentas de niñas, niños y adolescentes registradas en el país.
Es decir, entre 2020 y 2026, el país registró un promedio de 17 asesinatos de menores de edad cada mes, lo que equivale a una víctima cada 43 horas.
Para Maradiaga, estos datos ponen en evidencia las debilidades de los sistemas de protección dirigidos a la niñez y adolescencia.
"Esta situación refleja, en gran medida, una falla del Estado respecto a los mecanismos y sistemas de protección en el país, y eso debe llamar la atención de nuestras autoridades para replantearse estrategias y mecanismos que sean efectivos y eficientes para prevenir y proteger la vida de los niños y las niñas", apuntó.
Exigencias
La defensora insistió en que las cifras no deben analizarse únicamente como estadísticas, sino como el reflejo de una problemática que afecta directamente a cientos de familias hondureñas y que requiere respuestas oportunas por parte de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de la niñez.
Para el organismo de derechos humanos, estos indicadores muestran la necesidad de fortalecer las políticas de prevención de la violencia, así como los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, especialmente en las zonas donde se concentra la mayor incidencia de homicidios.