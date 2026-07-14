Cada 43 horas asesinan a un menor de edad en Honduras, alerta el Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- Gerson Adonay Ramos Paz, de 16 años; Carlos Joel Milla Pineda, de 14, y José Eduardo Miranda Matute, también de 14 años, figuran entre las víctimas de la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

Sin embargo, el caso de los tres menores refleja una realidad que, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), continúa agravándose en Honduras, ya que entre 2020 y 2026, más de 1,300 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, casos que evidencian la vulnerabilidad de este sector de la población frente a la violencia.

Ante los datos, la defensora de la niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga, advirtió que la violencia contra los menores de edad se ha intensificado en los últimos años, lo que despierta preocupación entre los entes de protección infantil.

"En Honduras, los niños y niñas están en una situación de grave vulnerabilidad. Hemos visto cómo se ha incrementado la violencia en sus diferentes expresiones hacia los niños y las niñas de nuestro país y estamos hablando de menores de edad que han perdido la vida producto de la violencia", explicó.