Hondureños salen a las calles con antorchas para exigir respuestas al gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Hondureños salieron a las calles este viernes 11 de septiembre para expresar sus exigencias al gobierno del presidente Nasry Asfura.
El reloj marcaba las 7:00 de la noche cuando los hondureños, con sus antorchas en mano y pancartas, se concentraron en las afueras de Casa Presidencial.
Entre las principales solicitudes de los manifestantes se encuentra una pronta respuesta a la crisis de agua que enfrenta Honduras.
El fenómeno de El Niño ha dejado serios problemas de sequía y Honduras mantiene más de 100 municipios en alerta roja debido a la falta de lluvias.
En Tegucigalpa, la crisis se agudiza y cada vez son más estrictos los calendarios de distribución de agua debido a los bajos niveles de las represas.
Otros hondureños se pronunciaron en contra de las recientes reformas energéticas aprobadas el pasado 31 de agosto en el Congreso Nacional.
“No a la privatización de la ENEE” fue uno de los mensajes que portaban en algunas pancartas. No obstante, desde el Congreso Nacional se ha explicado que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa perteneciendo al Estado de Honduras pese a las reformas aprobadas.
Varias personas se movilizaron para participar en la denominada Marcha de las Antorchas. A la movilización asistieron miembros de diferentes partidos políticos, así como diversas figuras políticas.
Las personas comenzaron a congregarse desde el bulevar Centroamérica, a la altura de la colonia Kennedy, y posteriormente avanzaron hasta Casa de Gobierno.
Cabe destacar que la marcha se desarrolló de manera pacífica y, hasta el momento, no se reportan enfrentamientos ni actos vandálicos que lamentar.
Mientras los hondureños se movilizaban en Tegucigalpa, el presidente Nasry Asfura se encontraba este viernes en el departamento de La Paz, donde inauguró un nuevo Centro Cívico Gubernamental en Palo Blanco, Nahuaterique, Santa Elena.