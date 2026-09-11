Hondureños salen a las calles con antorchas para exigir respuestas al gobierno de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Hondureños salieron a las calles este viernes 11 de septiembre para expresar sus exigencias al gobierno del presidente Nasry Asfura.

El reloj marcaba las 7:00 de la noche cuando los hondureños, con sus antorchas en mano y pancartas, se concentraron en las afueras de Casa Presidencial.

Entre las principales solicitudes de los manifestantes se encuentra una pronta respuesta a la crisis de agua que enfrenta Honduras.

El fenómeno de El Niño ha dejado serios problemas de sequía y Honduras mantiene más de 100 municipios en alerta roja debido a la falta de lluvias.