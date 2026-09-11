Así es el escenario que recibirá a las candidatas a Miss Honduras Universo en San Pedro Sula

A tan solo solo minutos de que dé inicio el certamen Miss Honduras Universo, el recinto que albergará la gala ha completado su montaje. El evento, considerado el principal concurso de belleza del país, coronará esta noche a la representante que llevará a Honduras a la fase internacional de Miss Universo.
Las imágenes del escenario muestran un montaje de corte moderno, concebido para dar protagonismo a la pasarela y a las candidatas.
El eje central es una pasarela amplia, de superficie oscura y acabado brillante, dispuesta para reflejar la iluminación durante el desfile.
Al fondo se ubica una pantalla LED de gran formato, en la que se proyectan gráficas, la silueta de la corona y los emblemas oficiales del certamen.
La pantalla está flanqueada por tótems verticales con los nombres de los patrocinadores y el distintivo de Miss Universe Honduras.
La iluminación completa el diseño del recinto. El techo incorpora molduras rectangulares y líneas LED en tono azul, combinadas con luces cenitales que generan contraste entre el fondo oscuro y la pasarela iluminada.
En los laterales se dispusieron hileras de sillas transparentes con asientos oscuros, destinadas al jurado, la prensa y los invitados especiales.
Con el escenario y la producción técnica ya instalados, el certamen se prepara para dar a conocer, esta misma noche, el nombre de la nueva Miss Honduras Universo.