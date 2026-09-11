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Fátima Bosch a Alejandra Fuentes: "Es un honor poder estar aquí en un día tan especial para ella"

La belleza mexicana expresó sus felicitaciones a la reina hondureña, quien hoy dejará la corona a su sucesora, que representará a Honduras en noviembre

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 21:20
Fátima Bosch a Alejandra Fuentes: Es un honor poder estar aquí en un día tan especial para ella

Fátima Bosch es una de las invitadas especiales en la gran final del Miss Honduras Universo 2026.

 Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.- "Estoy muy contenta de estar aquí, en Honduras", fueron las primeras palabras de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en el gran certamen de belleza nacional, celebrado esta noche en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés.

Agradecida por la oportunidad de poder ser una de las invitadas especiales, Fátima, antes que nada, resaltó el trabajo de la actual Miss Honduras 2025, Alejandra Fuentes, quien entregará su corona a la ganadora del certamen.

"Hoy, en unas horas, ya tendrán a su nueva reina, pero de verdad, felicidades porque Alejandra dejó el nombre de su país en lo más alto", resaltó.

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La mexicana fue recibida en el país muy cálidamente por los hondureños.

La mexicana fue recibida en el país muy cálidamente por los hondureños.

 (Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO)

Continuó: "Es una mujer maravillosa y para mí es un honor poder estar aquí en un día tan especial para ella, cuando entregue su corona".

Tras su llegada a tierras catrachas, la belleza mexicana manifestó que espera conocer un poco más de sus tradiciones, su gastronomía y de lo linda que es toda su gente. Entonces, a disfrutar esta noche mágica.

Su llegada

La bella Fátima Bosch llegó el 9 de septiembre a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, para protagonizar un encuentro que fue mucho más que una conversación sobre belleza.

Bajo el lema “Creyendo en ti”, la reina mexicana compartió enn pedacito de su historia, sus aprendizajes y los desafíos.

Fátima compartió sus experiencias con el público hondureño.

Fátima compartió sus experiencias con el público hondureño.

(Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO)

"Doy una mujer que aprendió a perseguir sus sueños, a levantarse después de los tropiezos y a confiar en sus propias capacidades, aun cuando el camino pareciera difícil", dijo.

Este 11 de septiembre, la mexicana entró compañada por su personal de seguridad y demás miembros de su equipo. Bosch llegó al certamen con un hermoso vestido de gala color cobre, acompañado de una capa del mismo tono.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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