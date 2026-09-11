Fátima Bosch a Alejandra Fuentes: "Es un honor poder estar aquí en un día tan especial para ella"

San Pedro Sula, Honduras.- "Estoy muy contenta de estar aquí, en Honduras", fueron las primeras palabras de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en el gran certamen de belleza nacional, celebrado esta noche en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés.

Agradecida por la oportunidad de poder ser una de las invitadas especiales, Fátima, antes que nada, resaltó el trabajo de la actual Miss Honduras 2025, Alejandra Fuentes, quien entregará su corona a la ganadora del certamen.

"Hoy, en unas horas, ya tendrán a su nueva reina, pero de verdad, felicidades porque Alejandra dejó el nombre de su país en lo más alto", resaltó.