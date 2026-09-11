Fátima Bosch a Alejandra Fuentes: "Es un honor poder estar aquí en un día tan especial para ella"

San Pedro Sula, Honduras.- "Estoy muy contenta de estar aquí, en Honduras", fueron las primeras palabras de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en el gran certamen de belleza nacional, celebrado esta noche en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula, Cortés.
Agradecida por la oportunidad de poder ser una de las invitadas especiales, Fátima, antes que nada, resaltó el trabajo de la actual Miss Honduras 2025, Alejandra Fuentes, quien entregará su corona a la ganadora del certamen.
"Hoy, en unas horas, ya tendrán a su nueva reina, pero de verdad, felicidades porque Alejandra dejó el nombre de su país en lo más alto", resaltó.
Continuó: "Es una mujer maravillosa y para mí es un honor poder estar aquí en un día tan especial para ella, cuando entregue su corona".
Tras su llegada a tierras catrachas, la belleza mexicana manifestó que espera conocer un poco más de sus tradiciones, su gastronomía y de lo linda que es toda su gente. Entonces, a disfrutar esta noche mágica.
Su llegada
La bella Fátima Bosch llegó el 9 de septiembre a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, para protagonizar un encuentro que fue mucho más que una conversación sobre belleza.
Bajo el lema “Creyendo en ti”, la reina mexicana compartió enn pedacito de su historia, sus aprendizajes y los desafíos.
"Doy una mujer que aprendió a perseguir sus sueños, a levantarse después de los tropiezos y a confiar en sus propias capacidades, aun cuando el camino pareciera difícil", dijo.
Este 11 de septiembre, la mexicana entró compañada por su personal de seguridad y demás miembros de su equipo. Bosch llegó al certamen con un hermoso vestido de gala color cobre, acompañado de una capa del mismo tono.