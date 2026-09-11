Momento en que Fátima Bosch llega a la gran final de Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, ya se encuentra en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, escenario donde se desarrolla la gran final de Miss Honduras Universo 2026.

Con un porte impecable y luciendo un hermoso vestido de gala color cobre, acompañado de una capa del mismo tono, la Miss Universo está lista para vivir la elección de la sucesora de la Miss Honduras 2025, Alejandra Fuentes.

Acompañada por su personal de seguridad y demás miembros de su equipo, Bosch ya se encuentra en el evento, a tan solo minutos de que inicie la gran final.

Un total de 19 candidatas se preparan para vivir una noche inolvidable. Solo una de ellas será elegida para representar a Honduras en el certamen internacional de Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Costa Rica.