MUH a Alejandra Fuentes: "La corona cambia de manos, pero el cariño y la huella serán para siempre"

San Pedro Sula, Honduras.- Esta noche, Honduras despide a su reina de belleza: Maira Alejandra Fuentes Sierra, la olanchana que conquistó su país y lo representó en el Miss Universo 2025 portando la banda. Hoy, la organización del Miss Honduras Universo la despide con gran agradecimiento.
Un año de reinado, recuerdos, avances y un mensaje de empoderamiento quedan tras finalizar hoy su tiempo como Miss Honduras Universo 2025. Sin embargo, aunque se cambie de reina, su legado queda para siempre.
"Hoy despedimos a nuestra increíble Miss Universe Honduras 2025, Alejandra Fuentes", inicia el mensaje de la organización.
Continúa la despedida: “Gracias, Ale, por un año lleno de orgullo, sueños, aprendizajes y momentos que llevaremos siempre en el corazón”.
Un total de 19 candidatas de los diferentes departamentos se disputarán esta noche la corona, pero solo una se llevará el título de la mujer más bella de Honduras, quien representará a su país en la próxima edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.
Sin embargo, la organización aseguró que llevará a la reina de la edición 2025 siempre en su corazón.
"La corona cambia de manos, pero el cariño y la huella que dejas en Miss Universe Honduras serán para siempre. Por siempre, nuestra Miss Universe Honduras 2025", agradecieron.
La gala podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo a partir de las 7:00 pm.