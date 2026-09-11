  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

MUH a Alejandra Fuentes: "La corona cambia de manos, pero el cariño y la huella serán para siempre"

Agradeciendo su esfuerzo, su pasión y amor por su país, el Miss Honduras Universo dejó un lindo mensaje previo a la entrega de la corona esta noche en San Pedro Sula

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 18:39
MUH a Alejandra Fuentes: La corona cambia de manos, pero el cariño y la huella serán para siempre

Alejandra Fuentes se despide esta noche de su reinado, pero deja una huella imborrable.

 Foto: @MissHondurasUniverse

San Pedro Sula, Honduras.- Esta noche, Honduras despide a su reina de belleza: Maira Alejandra Fuentes Sierra, la olanchana que conquistó su país y lo representó en el Miss Universo 2025 portando la banda. Hoy, la organización del Miss Honduras Universo la despide con gran agradecimiento.

Un año de reinado, recuerdos, avances y un mensaje de empoderamiento quedan tras finalizar hoy su tiempo como Miss Honduras Universo 2025. Sin embargo, aunque se cambie de reina, su legado queda para siempre.

"Hoy despedimos a nuestra increíble Miss Universe Honduras 2025, Alejandra Fuentes", inicia el mensaje de la organización.

Alejandra Fuentes se despide de su reinado como Miss Honduras Universo

Continúa la despedida: “Gracias, Ale, por un año lleno de orgullo, sueños, aprendizajes y momentos que llevaremos siempre en el corazón”.

Un total de 19 candidatas de los diferentes departamentos se disputarán esta noche la corona, pero solo una se llevará el título de la mujer más bella de Honduras, quien representará a su país en la próxima edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Sin embargo, la organización aseguró que llevará a la reina de la edición 2025 siempre en su corazón.

Miss Honduras Universo 2026: fecha, horario, sede y dónde ver la elección en vivo

"La corona cambia de manos, pero el cariño y la huella que dejas en Miss Universe Honduras serán para siempre. Por siempre, nuestra Miss Universe Honduras 2025", agradecieron.

La gala podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo a partir de las 7:00 pm.

Elegancia y glamour: ellas son las candidatas oficiales al Miss Honduras Universo 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias