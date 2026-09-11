MUH a Alejandra Fuentes: "La corona cambia de manos, pero el cariño y la huella serán para siempre"

San Pedro Sula, Honduras.- Esta noche, Honduras despide a su reina de belleza: Maira Alejandra Fuentes Sierra, la olanchana que conquistó su país y lo representó en el Miss Universo 2025 portando la banda. Hoy, la organización del Miss Honduras Universo la despide con gran agradecimiento.

Un año de reinado, recuerdos, avances y un mensaje de empoderamiento quedan tras finalizar hoy su tiempo como Miss Honduras Universo 2025. Sin embargo, aunque se cambie de reina, su legado queda para siempre.

"Hoy despedimos a nuestra increíble Miss Universe Honduras 2025, Alejandra Fuentes", inicia el mensaje de la organización.