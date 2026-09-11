Estrella Roja vs Platense EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Danlí, Estados Unidos.- La séptima fecha del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional se pondrá en marcha este viernes con el duelo entre Estrella Roja y Platense, que se enfrentarán en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Los dos clubes llegan a este encuentro con la necesidad de sumar, luego de arrancar la jornada anterior con resultados negativos. El conjunto danlidense viene de sufrir una contundente derrota ante Marathón, mientras que Platense cayó frente a Olimpia.

Estrella Roja intentará dejar atrás el 5-0 recibido ante los verdolagas. El equipo local fue ampliamente superado en ese compromiso y ahora tendrá la oportunidad de reaccionar frente a su público, buscando recuperar sensaciones y conseguir un triunfo que le permita tomar impulso en el campeonato.

Del otro lado estará un Platense que tampoco atraviesa su mejor momento. Los porteños fueron derrotados por Olimpia en Comayagua y continúan peleando en la zona baja de la tabla. Por ello, una victoria en Danlí tendría un valor especial para el equipo, tanto por los puntos como por la confianza que podría recuperar.

El conjunto local parte con la intención de aprovechar su fortaleza en el Marcelo Tinoco. Estrella Roja ha dejado buenas sensaciones jugando en casa y tratará de utilizar el apoyo de sus aficionados para controlar el partido y complicar a un Platense obligado a mostrar una mejor versión.

La jornada seguirá el sábado con dos partidos. Olancho FC recibirá a Real España en Juticalpa, mientras Motagua enfrentará a Génesis en Comayagua.

El telón de la séptima fecha caerá el domingo con tres compromisos. Lobos UPNFM se medirá con CD Choloma en Choluteca, Marathón recibirá a Olimpia en San Pedro Sula y Atlético Independiente se enfrentará a Juticalpa FC en Comayagua.