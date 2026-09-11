Miss Honduras Universo 2026: fecha, horario, sede y dónde ver la elección en vivo

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes 11 de septiembre, Honduras conocerá a su nueva representante en Miss Universo 2026. ¿A qué hora y dónde ver la final? Aquí se lo detallamos. Un total de 19 participantes se enfrentarán para convertirse en la nueva Miss Honduras Universo 2026. Tras meses de preparación, solo una de ellas se convertirá en la sucesora de Alejandra Fuentes y recibirá la corona.

Tenga en cuenta que el certamen no contará con transmisión televisiva, pero eso no significa que no podrá ver el concurso desde su casa. La gala podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo a partir de las 7:00 pm. Una de las novedades es que se contará con la presencia de la Miss Universo 2026, Fátima Bosch, quien arribó al país el pasado miércoles 7 de septiembre y ha participado en diferentes actividades.

Todas las candidatas tuvieron una intensa preparación y sueñan con representar a Honduras en Miss Universo, certamen que se realizará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre. EL HERALDO realizará una cobertura total, de principio a fin, del importante certamen de belleza. En el sitio web encontrará el minuto a minuto, mientras que en las redes sociales también estarán disponibles todos los detalles.

¿Quiénes son las 19 candidatas al Miss Honduras?