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Miss Honduras Universo 2026: fecha, horario, sede y dónde ver la elección en vivo

Este viernes 11 de septiembre se conocerá el nombre de la hondureña que representará al país en Miss Universo 2026. Estas son la hora y las plataformas donde podrá seguir la gran final

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:11
Miss Honduras Universo 2026: fecha, horario, sede y dónde ver la elección en vivo

Luego de meses de preparación, 19 candidatas competirán este viernes por la corona de Miss Honduras Universo 2026. La ganadora representará al país en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes 11 de septiembre, Honduras conocerá a su nueva representante en Miss Universo 2026. ¿A qué hora y dónde ver la final? Aquí se lo detallamos.

Un total de 19 participantes se enfrentarán para convertirse en la nueva Miss Honduras Universo 2026. Tras meses de preparación, solo una de ellas se convertirá en la sucesora de Alejandra Fuentes y recibirá la corona.

Miss Honduras 2026 EN VIVO: siga minuto a minuto la elección de la nueva reina

Tenga en cuenta que el certamen no contará con transmisión televisiva, pero eso no significa que no podrá ver el concurso desde su casa.

La gala podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo a partir de las 7:00 pm.

Una de las novedades es que se contará con la presencia de la Miss Universo 2026, Fátima Bosch, quien arribó al país el pasado miércoles 7 de septiembre y ha participado en diferentes actividades.

¿Qué departamento ha ganado más coronas de Miss Honduras Universo?

Todas las candidatas tuvieron una intensa preparación y sueñan con representar a Honduras en Miss Universo, certamen que se realizará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre.

EL HERALDO realizará una cobertura total, de principio a fin, del importante certamen de belleza. En el sitio web encontrará el minuto a minuto, mientras que en las redes sociales también estarán disponibles todos los detalles.

¿Quiénes son las 19 candidatas al Miss Honduras?

Las 19 candidatas son:

1. Zully Paz — Atlántida

2. Jakelline Baca — Choluteca

3. Yariela García — Comayagua

4. Stephanie Guifarro — Comunidad Hondureña en USA

5. Kat Sarmiento — Copán

6. Stephie Alexandra Morel Yanes — Cortés

7. Sherley Tejada — El Paraíso

8. Kennia Mondragón — Francisco Morazán

9. Mariela Solís — La Ceiba

10. Bridget Desiree Torres — La Lima

11. Rosa Amalia Olivares — La Paz

12. Mariela Solís- La Ceiba

13. Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa

14. Claudia Nathalie Canahuati — San Pedro Sula

15. Waleska Liseth Méndez — Santa Bárbara

16. Luciana Núñez Agurcia — Tegucigalpa

17. Anais Vargas — Valle

18. Nora Flores- Ocotepeque

19.Jennifer Castro -Yoro

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Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

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