Miss Honduras Universo 2026: fecha, horario, sede y dónde ver la elección en vivo

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes 11 de septiembre, Honduras conocerá a su nueva representante en Miss Universo 2026. ¿A qué hora y dónde ver la final? Aquí se lo detallamos.
Un total de 19 participantes se enfrentarán para convertirse en la nueva Miss Honduras Universo 2026. Tras meses de preparación, solo una de ellas se convertirá en la sucesora de Alejandra Fuentes y recibirá la corona.
Tenga en cuenta que el certamen no contará con transmisión televisiva, pero eso no significa que no podrá ver el concurso desde su casa.
La gala podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales de Miss Honduras Universo a partir de las 7:00 pm.
Una de las novedades es que se contará con la presencia de la Miss Universo 2026, Fátima Bosch, quien arribó al país el pasado miércoles 7 de septiembre y ha participado en diferentes actividades.
Todas las candidatas tuvieron una intensa preparación y sueñan con representar a Honduras en Miss Universo, certamen que se realizará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre.
EL HERALDO realizará una cobertura total, de principio a fin, del importante certamen de belleza. En el sitio web encontrará el minuto a minuto, mientras que en las redes sociales también estarán disponibles todos los detalles.
¿Quiénes son las 19 candidatas al Miss Honduras?
Las 19 candidatas son:
1. Zully Paz — Atlántida
2. Jakelline Baca — Choluteca
3. Yariela García — Comayagua
4. Stephanie Guifarro — Comunidad Hondureña en USA
5. Kat Sarmiento — Copán
6. Stephie Alexandra Morel Yanes — Cortés
7. Sherley Tejada — El Paraíso
8. Kennia Mondragón — Francisco Morazán
9. Mariela Solís — La Ceiba
10. Bridget Desiree Torres — La Lima
11. Rosa Amalia Olivares — La Paz
12. Mariela Solís- La Ceiba
13. Luisa Paola Pineda — San Francisco de Yojoa
14. Claudia Nathalie Canahuati — San Pedro Sula
15. Waleska Liseth Méndez — Santa Bárbara
16. Luciana Núñez Agurcia — Tegucigalpa
17. Anais Vargas — Valle
18. Nora Flores- Ocotepeque
19.Jennifer Castro -Yoro