Jurado de Miss Honduras Universo: quiénes son y cómo calificarán

San Pedro Sula, Honduras.- Con la mirada puesta en la gala que coronará a la nueva Miss Honduras Universo , la organización del certamen dio a conocer la integración del panel de jueces que tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir a la mujer que sucederá a Alejandra Fuentes en el trono nacional.

El grupo evaluador está conformado por Franklin Reyes, Julissa Hernández, el abogado Ángel Medina, Bertha Pineda, Ángel Moncada, el puertorriqueño Owen Cotto, Luis Marichal, Flor Muñoz y Pablo Cardona. Se trata de un jurado plural, integrado por profesionales de distintas disciplinas —entre ellos el derecho, la comunicación y la industria de la belleza— cuya diversidad de criterios busca garantizar una calificación objetiva y equilibrada.

La gran novedad de esta edición radica en la metodología de calificación: cada jurado emitirá su puntuación de forma individual a través de un tablet digital, un sistema que moderniza el proceso y permite un conteo más ágil y transparente de los resultados, dejando atrás las tradicionales boletas de papel.

Las candidatas serán evaluadas en tres momentos decisivos de la velada. El desfile en traje de baño, el pasaje en traje de gala y la ronda de preguntas, segmento este último que suele inclinar la balanza al exponer no solo la elocuencia, sino también la solidez de criterio de cada aspirante.

Con este nuevo formato de evaluación, la organización del Miss Honduras Universo apuesta por transparencia y precisión en un certamen que, una vez más, promete concentrar la atención del público a la espera de conocer el nombre de quien tomará la posta de Alejandra Fuentes.