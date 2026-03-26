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Semana Santa en Choluteca: visita la casa histórica de José Cecilio del Valle

En Choluteca, la casa de José Cecilio del Valle se perfila como un atractivo histórico imperdible. Próximamente convertida en museo, conserva escritos originales del prócer y permite conocer sus pensamientos. Además, los visitantes pueden explorar la biblioteca municipal, ideal para quienes buscan cultura y tradición durante la Semana Santa.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 12:03
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