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Trump dice que por ahora solo han procesado a Maduro por "una fracción" de sus delitos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que al mandatario venezolano depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta hoy su segunda audiencia ante la justicia de EE UU solo le han procesado por "una fracción" de los delitos que ha cometido.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 12:03
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