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Comisión especial del Congreso recomienda la destitución permanente de Johel Zelaya

El funcionario queda citado para mañana, 26 de marzo de 2026, a las 8:00 de la mañana, en el marco del proceso en su contra.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 15:46
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