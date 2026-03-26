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Renuncia histórica de Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la CSJ

La magistrada Rebeca Ráquel Obando renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 25 de marzo de 2026, pero continuará como miembro del pleno del Poder Judicial, tras la entrada en vigencia de un decreto legislativo que limita sus funciones.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 11:13
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