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Eder Mejía asegura que audiencia contra Johel Zelaya transcurrió correctamente

El diputado Eder Mejía explicó que la audiencia contra el fiscal general Johel Zelaya se desarrolló de manera ordenada y conforme a la ley. Añadió que, según la normativa de Juicio Político, Zelaya no estaba obligado a asistir, garantizando el respeto al marco legal vigente.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 13:56
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