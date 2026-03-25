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Diputada de Libre reacciona a rumores sobre renuncia de Rebeca Ráquel

La diputada Luz Angélica Smith, del Partido Libertad y Refundación, se refirió a la supuesta renuncia de Rebeca Ráquel.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 14:44
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