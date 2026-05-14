EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Fuerzas Armadas ascienden a 148 oficiales al grado inmediato superior
Las Fuerzas Armadas ascendieron a 148 oficiales al grado inmediato superior, como parte del proceso de promoción dentro de la institución militar.
Agustín Lagos
seguir +
Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 11:05
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Fuerzas Armadas ascienden a 148 oficiales al grado inmediato superior
Agustín Lagos
Videos Honduras
Pago de energía seguirá cada 28 días: esto confirmó el Congreso Nacional
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Congreso oficializa ascensos de las FF AA; ceremonia será este jueves
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
“Se les ha premiado”: diputada critica ascensos militares ligados a crisis electoral 2025, en obediencia a Roosevelt
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Alcaldía reactiva proyecto Villa Solidaridad para familias afectadas en la colonia Guillén
Marbin López
Videos Honduras
Lanzan Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2026; beneficiara a más de 2.5 millones de personas
Agustín Lagos
Videos Honduras
INA: titular Javier Talavera responde sobre invasiones y recursos de la institución
Agustín Lagos
Videos Honduras
Libre se declara en insurrección legislativa por reformas electorales
Elvis Mendoza
Videos Honduras
MP y TSC deberán investigar millonaria pérdida de granos en el IHMA
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Tegucigalpa enfrenta sequía crítica y ajusta distribución de agua por bajos niveles en las represas
Nayely Santos
Videos Honduras
Nuevo Centro Nacional de Sangre en la capital promete reforzar el sistema de salud
Marbin López
Videos Honduras
Alcalde de Santa Lucía llega a Casa Presidencial para abordar agenda de descentralización
Estalin Irías