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Fuerzas Armadas ascienden a 148 oficiales al grado inmediato superior

Las Fuerzas Armadas ascendieron a 148 oficiales al grado inmediato superior, como parte del proceso de promoción dentro de la institución militar.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 11:05
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