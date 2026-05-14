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Mayra Oyuela: "Sin una política cultural no se puede avanzar"

Mayra Oyuela, poeta y gestora cultural señaló la necesidad de construir una política cultural integral en Honduras, al considerar que la cultura es un pilar fundamental para fortalecer la democracia, la identidad y el sentido de pertenencia.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 17:49
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