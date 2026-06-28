  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

JOH busca regresar a Honduras: defensa pide revocar orden de captura

La defensa del expresidente sostiene que este regresaría voluntariamente a Honduras para someterse al proceso judicial, por lo que considera que no existe riesgo de fuga y solicita que se reevalúe la orden de captura en su contra.

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 21:37
El Heraldo Videos