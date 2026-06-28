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JOH busca regresar a Honduras: defensa pide revocar orden de captura
La defensa del expresidente sostiene que este regresaría voluntariamente a Honduras para someterse al proceso judicial, por lo que considera que no existe riesgo de fuga y solicita que se reevalúe la orden de captura en su contra.
Rodiney Cerrato
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Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 21:37
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