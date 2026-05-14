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Mayra Oyuela propone revalorizar la lectura física y advierte sobre brechas en el acceso a la cultura

La poeta y gestora cultural Mayra Oyuela reflexionó sobre la importancia de recuperar métodos tradicionales de aprendizaje como la escritura a mano y la lectura en formato físico, al considerar que fortalecen el pensamiento crítico frente a la digitalización educativa.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 17:48
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