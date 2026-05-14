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Mayra Oyuela: "Yo creo que las mujeres estamos hemos sido condenadas a a la cosificación"

La poeta y gestora cultural Mayra Oyuela reflexionó sobre la violencia sistémica que enfrentan las mujeres y cuestionó la normalización del acoso, la trata y los feminicidios en la sociedad actual.

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 17:38
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