El arte es una labor colectiva sostenida por la solidaridad

La poeta y gestora cultural Mayra Oyuela reflexionó sobre las condiciones de precariedad que enfrentan quienes se dedican a la escritura y al ejercicio artístico. En la entrevista, cuestionó la idea romántica del arte como vocación individual y destacó que se trata de un trabajo sostenido por redes de apoyo, en un contexto marcado por la falta de derechos laborales y la inestabilidad económica.