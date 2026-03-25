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Lissi Cano desconoce si hay más denuncias en el Congreso Nacional

Lissi Cano, vicepresidenta del Congreso Nacional, desconoce si existen otras denuncias presentadas ante el Legislativo.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 14:20
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