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Ambiente tranquilo en el Congreso tras comparecencia de Johel Zelaya

En los bajos del Congreso Nacional se mantiene un ambiente tranquilo y sin incidentes, pese a la comparecencia de Johel Zelaya ante la comisión especial. La zona presenta actividad normal, con tránsito fluido y presencia de seguridad,

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 10:31
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