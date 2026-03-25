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Destitución de Johel Zelaya: Comisión Especial entrega informe final

La comisión investigadora del Congreso Nacional concluyó su análisis sobre la denuncia de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, y recomendó su destitución definitiva del cargo. El informe fue presentado tras evaluar las acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades en su gestión, incluyendo su actuación durante la crisis electoral de 2025.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 15:48
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