Tela espera recibir 200 mil turistas durante la Semana Morazánica de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de hondureños, el sol, la playa y los destinos turísticos del país convierten la Semana Morazánica en una oportunidad para viajar y disfrutar de los atractivos nacionales.
Uno de los destinos que espera una importante afluencia durante el feriado es Tela, Atlántida, donde las autoridades municipales proyectan la llegada de alrededor de 200 mil turistas durante la Semana Morazánica de 2026.
El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, explicó que el municipio mantiene una alta afluencia de visitantes durante las temporadas de mayor movimiento turístico y señaló que la expectativa para el feriado de octubre también es elevada.
“Bueno, Tela siempre es muy visitada y nosotros siempre vemos alrededor de un millón de visitantes en temporada de verano, por ejemplo, no concentrado solo una semana, sino que durante todo el verano siempre recibe más de un millón de visitantes”, afirmó.
Según el edil, una parte importante de quienes llegan a Tela procede de la zona centro del país, además, señaló que aproximadamente 60% de los visitantes proviene de Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso.
No obstante, ante la expectativa por la llegada de turistas, Cálix recomendó a las personas que tienen previsto viajar a Tela tomar sus previsiones con anticipación, especialmente para evitar inconvenientes al momento de buscar alojamiento.
Fechas de la Semana Morazánica 2026
La Semana Morazánica se desarrollará en octubre y concentrará los feriados correspondientes a las festividades cívicas del décimo mes del año.
Para el sector público, el descanso comprenderá el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre.
En el sector privado, el período de asueto tendrá una duración diferente: El descanso comenzará el miércoles 7 de octubre al mediodía y finalizará el sábado 10 de octubre al mediodía, según Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
La Semana Morazánica surgió con la unificación de los feriados correspondientes a los días 3, 12 y 21 de octubre, con el propósito de concentrarlos en un mismo período y favorecer el turismo interno.
Así, mientras los empleados públicos tendrán tres días completos de descanso, los trabajadores del sector privado contarán con el período comprendido entre el mediodía del miércoles 7 y el mediodía del sábado 10 de octubre.
Las empresas que tengan contratos colectivos con disposiciones diferentes deberán atender lo establecido en esos instrumentos.