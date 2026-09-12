Tela espera recibir 200 mil turistas durante la Semana Morazánica de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Para miles de hondureños, el sol, la playa y los destinos turísticos del país convierten la Semana Morazánica en una oportunidad para viajar y disfrutar de los atractivos nacionales.

Uno de los destinos que espera una importante afluencia durante el feriado es Tela, Atlántida, donde las autoridades municipales proyectan la llegada de alrededor de 200 mil turistas durante la Semana Morazánica de 2026.

El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, explicó que el municipio mantiene una alta afluencia de visitantes durante las temporadas de mayor movimiento turístico y señaló que la expectativa para el feriado de octubre también es elevada.

“Bueno, Tela siempre es muy visitada y nosotros siempre vemos alrededor de un millón de visitantes en temporada de verano, por ejemplo, no concentrado solo una semana, sino que durante todo el verano siempre recibe más de un millón de visitantes”, afirmó.

Según el edil, una parte importante de quienes llegan a Tela procede de la zona centro del país, además, señaló que aproximadamente 60% de los visitantes proviene de Comayagua, Francisco Morazán y El Paraíso.