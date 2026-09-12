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UTH fortalece alianza con COHEP y abre espacios de diálogo por el desarrollo económico de Honduras

Expertos de los sectores público, privado y académico analizaron los desafíos y oportunidades que enfrenta Honduras para atraer mayor inversión, durante un foro desarrollado en el marco de la firma de convenio entre UTH y COHEP

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 07:30
UTH fortalece alianza con COHEP y abre espacios de diálogo por el desarrollo económico de Honduras

Autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) participaron en la firma del convenio que fortalece la cooperación entre la academia y el sector empresarial.

Tegucigalpa, Honduras-. En el marco de la firma de convenio entre la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se desarrolló el foro “Inversión y Desarrollo para la Generación de Empleo”, un espacio orientado a analizar los retos, oportunidades y acciones necesarias para fortalecer la competitividad y el crecimiento económico del país.

El encuentro reunió a representantes del sector público, privado y académico, quienes coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada para crear mejores condiciones que permitan atraer nuevas inversiones y, con ello, generar mayores oportunidades laborales para los hondureños.

El foro “Inversión y Desarrollo para la Generación de Empleo” reunió a representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los desafíos y oportunidades de Honduras en materia de inversión.

El foro “Inversión y Desarrollo para la Generación de Empleo” reunió a representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los desafíos y oportunidades de Honduras en materia de inversión.

El panel contó con la participación de Daniel Discua, viceministro de Trabajo; Obed García, analista económico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ); Santiago Herrera, gerente de Investigaciones Económicas del COHEP; Alan Alcántara, director general de Promoción Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Ricardo Fuentes, secretario general del Consejo Nacional de Inversiones.

La conversación fue moderada por Jacky Redondo de UTH, quien condujo el intercambio de perspectivas alrededor de las condiciones que Honduras necesita fortalecer para posicionarse como un destino más competitivo para la inversión nacional y extranjera.

Jacky Redondo, de UTH, moderó el foro que permitió intercambiar propuestas y perspectivas alrededor de la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo en Honduras.

Jacky Redondo, de UTH, moderó el foro que permitió intercambiar propuestas y perspectivas alrededor de la inversión, el desarrollo económico y la generación de empleo en Honduras.

Una alianza que apuesta por el desarrollo del país

Durante el foro se reconoció que Honduras todavía avanza a un ritmo lento en materia de atracción de inversiones, una realidad que plantea el desafío de acelerar esfuerzos y construir una visión compartida entre los diferentes sectores de la sociedad.

Autoridades de UTH acompañaron el encuentro que marca el inicio de una alianza estratégica orientada a fortalecer la vinculación entre la educación superior y el sector productivo.

Autoridades de UTH acompañaron el encuentro que marca el inicio de una alianza estratégica orientada a fortalecer la vinculación entre la educación superior y el sector productivo.

En ese sentido, representantes de la empresa privada, academia y Gobierno coincidieron en la importancia de avanzar hacia un pacto nacional que fortalezca la atracción de inversión, genere confianza y contribuya a crear las condiciones necesarias para el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.

El Dr. Roger Enrique Valladares, vicepresidente de UTH, participó en la jornada que reafirma el compromiso de la universidad con iniciativas que aportan al crecimiento y desarrollo de Honduras.

El Dr. Roger Enrique Valladares, vicepresidente de UTH, participó en la jornada que reafirma el compromiso de la universidad con iniciativas que aportan al crecimiento y desarrollo de Honduras.

Por parte de UTH estuvieron presentes el vicepresidente, Dr. Roger Enrique Valladares; el rector general, Dr. Javier Mejía; el vicerrector de Vinculación, Diego Chacón; la rectora del campus Tegucigalpa, Dra. Marina Castellanos; y el director de UTH AVANZA, reafirmando el involucramiento de la institución en iniciativas vinculadas con el desarrollo económico y social de Honduras.

Nuevas oportunidades para Honduras

Asimismo, el encuentro contó con la presencia de Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, como parte del fortalecimiento de una relación institucional que busca acercar aún más a la academia con el sector productivo nacional.

Para UTH, la formación profesional también implica mantener una conexión permanente con la realidad económica y laboral del país. Por ello, la universidad continúa promoviendo espacios donde diferentes actores puedan compartir conocimientos, analizar desafíos y plantear propuestas que contribuyan a construir nuevas oportunidades para Honduras.

El Dr. Javier Mejía, rector general de UTH, estrecha la mano de Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, como símbolo de la alianza y el compromiso conjunto por impulsar la inversión, el desarrollo y la generación de empleo en Honduras.

El Dr. Javier Mejía, rector general de UTH, estrecha la mano de Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, como símbolo de la alianza y el compromiso conjunto por impulsar la inversión, el desarrollo y la generación de empleo en Honduras.

La realización del foro representa el primer paso de la alianza entre UTH y COHEP, que comienza a construirse con una visión de largo plazo y con el propósito de aportar al desarrollo económico, la inversión, la competitividad y la generación de empleo.

Con este tipo de iniciativas, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su compromiso de vincular la academia con los sectores que impulsan el crecimiento del país, contribuyendo desde la educación, el diálogo y la generación de conocimiento a la construcción de una Honduras con mayores oportunidades.

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Redacción web
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