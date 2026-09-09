“Blue Run 2026: Juntos por la diabetes”, Una carrera con propósito

Tegucigalpa, Honduras-. La Fundación Creciendo con Diabetes invita a toda la ciudadanía a participar en la sexta edición del Blue Run 2026, una carrera benéfica que se llevará a cabo el domingo 08 de noviembre, a partir de las 6:00 a.m., en complejo de la vía olímpica. Bajo el lema “Juntos por la diabetes”, esta actividad busca promover estilos de vida saludables, fortalecer la conciencia sobre la diabetes, fomentando la empatía y el apoyo hacia las personas que viven con esta condición y sus familias. Además, la carrera contribuye a impulsar las iniciativas de educación, diagnóstico, prevención y acompañamiento que la Fundación desarrolla en todo el país.

El donativo de inscripción es de L. 450.00, al cual el corredor al inscribirse recibirá un kit, las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial www.bluerunhn.com, BMT Tickets. Con cada inscripción, los participantes estarán colaborando directamente con los programas que la Fundación impulsa en beneficio de los pacientes con diabetes. Como precio de promoción de lanzamiento el corredor podrá inscribirse por un precio de L. 400.00 del miércoles 09 de septiembre al miércoles 23 de septiembre, posterior el corredor podrá inscribirse en precio normal hasta el domingo 01 de noviembre.

Prevención para un futuro saludable

La licenciada Celeste Sánchez, de la Fundación Creciendo con Diabetes, manifestó que la Blue Run 2026 se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la prevención de esta condición y la importancia de adoptar estilos de vida saludables.

“Queremos que las familias puedan disfrutar y sumarse este domingo 8 de noviembre a una carrera con propósito. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, buscamos crear mayor conciencia sobre esta condición y, sobre todo, hacer énfasis en la prevención. Hay muchas acciones que podemos incorporar desde nuestro entorno para cuidar nuestra salud, mejorar nuestra calidad de vida y construir un futuro más saludable para todos”, expresó Sánchez.



Tres distancias para correr con propósito

La Blue Run 2026 contará con tres distancias: 1.2 K (carrera infantil), 5K y 10K, con categorías femeninas y masculinas que garantizan una competencia justa e inclusiva. En la carrera de 5K, podrán participar en las siguientes edades, menores de 20 años, de 20 a 39 años, de 40 a 59 años y de 60 años en adelante. En la distancia de 10K, las categorías están segmentadas por edad: 18 a 34 años, 35 a 49 años y 50 años en adelante.

Los asistentes disfrutarán de un ambiente familiar con estaciones de hidratación, música en vivo y actividades recreativas para todas las edades. La Blue Run 2026 es posible gracias al valioso apoyo de sus marcas patrocinadoras:

• Categoría Diamante: Ficohsa Seguros, Maknudo, Gatorade, Impact Media, Inlova y OE Internacional.

• Categoría Oro: Grupo Farinter, Grupo Karnel, Nutrispot, Puressa y Speed Digital. • Categoría Bronce: Clarion, Corporación Dinant, DEMAHSA, Diunsa, ELCOSA, El Morito, Grupo Meyko, Jetstereo, Larach & Cía, Laboratorio Bueso Arias, Liberty Networks, Megalabs, Menarini, Metrópolis, Microlab, Movitext, Novo Nordisk, Premia, Quartz, Smartfit, Supermercados La Colonia, SULA, TENGO, Therafit, Vivacheck.

¡Inscríbete y corre con propósito!

Para más información y actualizaciones, visita www.bluerunhn.com o sigue las cuentas de la Fundación Creciendo con Diabetes en sus redes sociales. Facebook: Fundación Creciendo con Diabetes Instagram: @fccdhn

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