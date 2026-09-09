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“Blue Run 2026: Juntos por la diabetes”, Una carrera con propósito

La Fundación Creciendo con Diabetes realizará el próximo 8 de noviembre la sexta edición de Blue Run 2026, una carrera benéfica que promueve estilos de vida saludables y recauda fondos para fortalecer sus programas de apoyo a personas con diabetes

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 15:30
“Blue Run 2026: Juntos por la diabetes”, Una carrera con propósito

Representantes de la Fundación Creciendo con Diabetes, patrocinadores y aliados participan en el lanzamiento oficial de Blue Run 2026, que celebrará su sexta edición el próximo 8 de noviembre.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras-. La Fundación Creciendo con Diabetes invita a toda la ciudadanía a participar en la sexta edición del Blue Run 2026, una carrera benéfica que se llevará a cabo el domingo 08 de noviembre, a partir de las 6:00 a.m., en complejo de la vía olímpica.

Bajo el lema “Juntos por la diabetes”, esta actividad busca promover estilos de vida saludables, fortalecer la conciencia sobre la diabetes, fomentando la empatía y el apoyo hacia las personas que viven con esta condición y sus familias. Además, la carrera contribuye a impulsar las iniciativas de educación, diagnóstico, prevención y acompañamiento que la Fundación desarrolla en todo el país.

Arianne Atala, cofundadora de la Fundación Creciendo con Diabetes, brindó unas palabras durante el lanzamiento de Blue Run 2026, destacando la importancia de sumar esfuerzos en favor de la prevención y concientización sobre la diabetes.

Arianne Atala, cofundadora de la Fundación Creciendo con Diabetes, brindó unas palabras durante el lanzamiento de Blue Run 2026, destacando la importancia de sumar esfuerzos en favor de la prevención y concientización sobre la diabetes.

 (Foto: Marvin Salgado)

El donativo de inscripción es de L. 450.00, al cual el corredor al inscribirse recibirá un kit, las inscripciones están abiertas a través del sitio oficial www.bluerunhn.com, BMT Tickets. Con cada inscripción, los participantes estarán colaborando directamente con los programas que la Fundación impulsa en beneficio de los pacientes con diabetes.

Como precio de promoción de lanzamiento el corredor podrá inscribirse por un precio de L. 400.00 del miércoles 09 de septiembre al miércoles 23 de septiembre, posterior el corredor podrá inscribirse en precio normal hasta el domingo 01 de noviembre.

Celeste Sánchez, Natalia Martínez, Marcio Casco y Arianne Atala acompañaron el lanzamiento de Blue Run 2026, una carrera que une deporte, solidaridad y concientización bajo el lema “Juntos por la diabetes”.

Celeste Sánchez, Natalia Martínez, Marcio Casco y Arianne Atala acompañaron el lanzamiento de Blue Run 2026, una carrera que une deporte, solidaridad y concientización bajo el lema “Juntos por la diabetes”.

 (Foto: Marvin Salgado)

Prevención para un futuro saludable

La licenciada Celeste Sánchez, de la Fundación Creciendo con Diabetes, manifestó que la Blue Run 2026 se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la prevención de esta condición y la importancia de adoptar estilos de vida saludables.

La licenciada Celeste Sánchez, de la Fundación Creciendo con Diabetes, manifestó que la Blue Run 2026 se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.

La licenciada Celeste Sánchez, de la Fundación Creciendo con Diabetes, manifestó que la Blue Run 2026 se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.

 (Foto: Marvin Salgado)

“Queremos que las familias puedan disfrutar y sumarse este domingo 8 de noviembre a una carrera con propósito. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, buscamos crear mayor conciencia sobre esta condición y, sobre todo, hacer énfasis en la prevención. Hay muchas acciones que podemos incorporar desde nuestro entorno para cuidar nuestra salud, mejorar nuestra calidad de vida y construir un futuro más saludable para todos”, expresó Sánchez.

Durante el lanzamiento se dieron a conocer las distancias, categorías y novedades de Blue Run 2026, que contará con recorridos de 1.2K para niños, además de las modalidades de 5K y 10K.

Durante el lanzamiento se dieron a conocer las distancias, categorías y novedades de Blue Run 2026, que contará con recorridos de 1.2K para niños, además de las modalidades de 5K y 10K.

 (Foto: Marvin Salgado)

Tres distancias para correr con propósito

La Blue Run 2026 contará con tres distancias: 1.2 K (carrera infantil), 5K y 10K, con categorías femeninas y masculinas que garantizan una competencia justa e inclusiva.

En la carrera de 5K, podrán participar en las siguientes edades, menores de 20 años, de 20 a 39 años, de 40 a 59 años y de 60 años en adelante. En la distancia de 10K, las categorías están segmentadas por edad: 18 a 34 años, 35 a 49 años y 50 años en adelante.

Los participantes de Blue Run 2026 recibirán un kit de corredor con su inscripción, cuyo aporte contribuirá directamente a los programas desarrollados por la Fundación Creciendo con Diabetes.

Los participantes de Blue Run 2026 recibirán un kit de corredor con su inscripción, cuyo aporte contribuirá directamente a los programas desarrollados por la Fundación Creciendo con Diabetes.

 (Foto: Marvin Salgado)

Los asistentes disfrutarán de un ambiente familiar con estaciones de hidratación, música en vivo y actividades recreativas para todas las edades.

La Blue Run 2026 es posible gracias al valioso apoyo de sus marcas patrocinadoras:

Natalia Martínez, lució la camiseta oficial de Blue Run 2026 durante el lanzamiento de la carrera, representando el espíritu de lucha, perseverancia y esperanza que inspira esta iniciativa.

Natalia Martínez, lució la camiseta oficial de Blue Run 2026 durante el lanzamiento de la carrera, representando el espíritu de lucha, perseverancia y esperanza que inspira esta iniciativa.

 (Foto: Marvin Salgado)

• Categoría Diamante: Ficohsa Seguros, Maknudo, Gatorade, Impact Media, Inlova y OE Internacional.

Grupo Ficohsa se sumó al lanzamiento de Blue Run 2026, respaldando una iniciativa que promueve la prevención, la concientización y el bienestar de las personas con diabetes.

Grupo Ficohsa se sumó al lanzamiento de Blue Run 2026, respaldando una iniciativa que promueve la prevención, la concientización y el bienestar de las personas con diabetes.

 (Foto: Marvin Salgado)

• Categoría Oro: Grupo Farinter, Grupo Karnel, Nutrispot, Puressa y Speed Digital.

• Categoría Bronce: Clarion, Corporación Dinant, DEMAHSA, Diunsa, ELCOSA, El Morito, Grupo Meyko, Jetstereo, Larach & Cía, Laboratorio Bueso Arias, Liberty Networks, Megalabs, Menarini, Metrópolis, Microlab, Movitext, Novo Nordisk, Premia, Quartz, Smartfit, Supermercados La Colonia, SULA, TENGO, Therafit, Vivacheck.

El equipo de TENGO acompañó el lanzamiento de Blue Run 2026, sumándose a esta carrera con propósito que busca generar conciencia y apoyar las acciones de la Fundación Creciendo con Diabetes.

El equipo de TENGO acompañó el lanzamiento de Blue Run 2026, sumándose a esta carrera con propósito que busca generar conciencia y apoyar las acciones de la Fundación Creciendo con Diabetes.

 (Foto: Marvin Salgado)

¡Inscríbete y corre con propósito!

Para más información y actualizaciones, visita www.bluerunhn.com o sigue las cuentas de la Fundación Creciendo con Diabetes en sus redes sociales.

Facebook: Fundación Creciendo con Diabetes

Instagram: @fccdhn

Sobre Fundación Creciendo con Diabetes

La Fundación Creciendo con Diabetes es una organización sin fines de lucro fundada en 2018, como una iniciativa para crear conciencia sobre la diabetes en Honduras, a través de la educación y el apoyo integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes que vive con diabetes

Como Fundación Creciendo con Diabetes, nos comprometemos a brindar educación, prevención, concientización y diagnóstico sobre la condición de toda la población hondureña, con el fin de marcar la diferencia y solidificar nuestro compromiso de ayudar a las personas. A través de las distintas iniciativas que la fundación realiza se ha alcanzado beneficiar con la entrega de más de 2,000 kits de insumos médicos, más de 2,000 personas atendidas en jornadas de diagnóstico y prevención, más de 230,000 personas alcanzadas en campañas de educación y concientización.

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