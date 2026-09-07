Vitali estrena sus primeras áreas recreativas y da vida a su comunidad con el Vitali Living Community

Tegucigalpa, Honduras-. Vitali Residencial entregó oficialmente a sus residentes la primera etapa de sus áreas recreativas, una cancha de futbolito, una terraza social de esparcimiento, un área de juegos infantiles y un sendero peatonal interactivo. La entrega se realizó durante el Vitali Living Community, el primer evento de la comunidad, en el que las familias que ya viven en el residencial estrenaron los espacios con un torneo de futbolito infantil, música y actividades familiares.

Con esta entrega, Vitali deja de ser un proyecto en construcción y se convierte en una comunidad en funcionamiento. Hoy viven en Vitali 58 familias, 58 casas han sido entregadas y 34 más se encuentran en construcción. El proyecto está ubicado en el sector sur de Tegucigalpa, y ofrece dos modelos de casa, Vita y Mia, diseñados para la etapa de vida de cada familia.

Una comunidad que cobra vida

Vitali es desarrollado por Vizion Development, grupo desarrollador hondureño que planifica cada proyecto como una comunidad completa desde el inicio: calles, áreas verdes, recreación y vida de vecindario, no solo casas. Las áreas entregadas hoy forman parte de ese plan maestro, diseñado pensando en cómo vive una familia, no solo en cuántas casas caben.

"Una casa se entrega una vez; una comunidad se construye en etapas y se construye escuchando a quienes ya viven en ella. Hoy Vitali deja de ser un proyecto y se convierte en un vecindario, hay niños jugando en la cancha, familias en las terrazas y una residente que recomendó Vitali a otra. Para quienes ya viven aquí, su patrimonio crece con la comunidad; para quienes están decidiendo dónde vivir, hoy pueden venir a verla funcionando", afirmó Claudia Licona, Gerente de Mercadeo de Vizion Development.



Residentes que comparten su experiencia

Durante el evento, la residente Cindy Rodríguez recibió el primer reconocimiento del programa de referidos de Vitali por haber recomendado el residencial a una familia que hoy también es propietaria. Con esa entrega, Vitali lanzó oficialmente el programa de referidos, abierto a todos los residentes: cada familia que recomiende a una persona que compre una casa en Vitali recibe un reconocimiento económico.

"Recomendé Vitali porque me gustó el proyecto y es un lugar donde me siento cómoda y quería compartir esa experiencia con personas cercanas a mí", comentó Cindy, residente de Vitali. Por su parte, Luis Ulloa, Gerente Comercial de Vizion Development expresó: “Para nosotros tiene un enorme valor que quienes ya residen aquí recomienden su experiencia a otras personas, porque eso significa que se sienten bien y quieren que sus amigos y seres queridos también formen parte de esta comunidad. Más allá del beneficio del programa de referidos, se trata de tener la oportunidad de compartir el día a día con personas cercanas y ver crecer juntas a sus familias”.

Las áreas entregadas hoy forman parte del plan maestro de la residencial, el cual continúa con la finalización al 100% del área recreativa —hasta la Terraza 5, un dog park, una tienda de conveniencia, un club house y el área de piscina-, proyectando culminar todo para finales de 2027.

Acerca de Vitali Residencial

Vitali es un residencial horizontal ubicada en el sector sur de Tegucigalpa, Blvd. Las Uvas, Ave. Mirador de los Ángeles, diseñada para familias en distintas etapas de vida. Ofrece los modelos Vita y Mia, áreas recreativas planificadas desde el inicio y una comunidad organizada desde la entrega de las primeras casas. Es desarrollado por Vizion Development. Vitali Residencial dio comienzo en el año 2024 y contará con un total de 175 casas.

Acerca de Vizion Development