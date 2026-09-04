De Mi Tierra celebra 18 años fortaleciendo el futuro del agro hondureño

Tegucigalpa, Honduras-. En un contexto de importantes desafíos para el sector agrícola hondureño, Ficohsa, a través del Programa De Mi Tierra, continúa acompañando iniciativas que buscan fortalecer las capacidades de los productores y generar mejores condiciones para el desarrollo del agro a mediano y largo plazo. En el marco de los 18 años del Programa De Mi Tierra, Ficohsa se hace presente apoyando proyectos que contribuyen a transformar y fortalecer las cadenas agroalimentarias, promoviendo mayor valor agregado, mejores estándares de calidad y nuevas oportunidades de acceso a mercados formales. En esta ocasión, el Programa De Mi Tierra realizó un aporte de L2.15 millones mediante financiamiento destinado a insumos agrícolas e inversiones para la producción, como parte de la ejecución del proyecto “Innovación en el modelo de negocio con pequeños productores de vegetales de los Altiplanos del Distrito Central bajo la incorporación de valor agregado a productos comercializados en la cadena de supermercados”, impulsado por la empresa PROVIASA.

Valor agregado para la producción

La iniciativa representa una inversión total de L8.21 millones, con aportes del Gobierno de Honduras, a través de la SAG/COMRURAL, por L4.24 millones; Ficohsa, a través del Programa De Mi Tierra, mediante financiamiento para insumos e inversiones productivas por L2.15 millones; y una contraparte de PROVIASA de L1.82 millones. Esta inversión permitirá poner en marcha una planta equipada para el lavado y acondicionamiento de zanahoria, incorporando valor agregado a la producción agrícola y contribuyendo a mejorar la calidad y presentación de los productos para ampliar sus oportunidades de comercialización en mercados formales. Asimismo, la nueva infraestructura permitirá ofrecer servicios de lavado a otros productores de la zona, generando oportunidades adicionales de desarrollo económico para la región y fortaleciendo las capacidades de la cadena productiva. El proyecto beneficiará directamente a 76 productores, entre ellos 23 mujeres y 53 jóvenes, quienes tendrán acceso a financiamiento, insumos, semillas y asistencia técnica empresarial para fortalecer sus capacidades productivas y comerciales. Como parte de la iniciativa también se contempla la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), contribuyendo al fortalecimiento de los estándares de calidad e inocuidad requeridos por el mercado y a una producción más eficiente y sostenible.

Más oportunidades para el campo

Entre los resultados esperados se encuentra un incremento de al menos 20 % en los ingresos de los productores y de la empresa, además de la generación de nuevos empleos y mayores oportunidades para mujeres y jóvenes vinculados a la actividad agrícola. PROVIASA, aliada comercial de los productores beneficiados, forma parte del Programa De Mi Tierra desde 2008, período durante el cual ha contado con acompañamiento financiero, técnico y de mercado para fortalecer su crecimiento y consolidar su modelo de negocio. Entre 2023 y agosto de 2026, el Programa De Mi Tierra ha otorgado a PROVIASA alrededor de L4.1 millones en financiamiento, contribuyendo a la expansión de sus operaciones y al fortalecimiento de una cadena productiva que integra a decenas de familias agricultoras. Este acompañamiento cobra especial relevancia en un momento en que el sector agrícola enfrenta retos importantes. Para Ficohsa, apoyar iniciativas que fortalecen las capacidades productivas, la infraestructura, la tecnificación y el acceso a mercados representa una manera de contribuir a que los productores estén mejor preparados para enfrentar los desafíos actuales y construir oportunidades sostenibles hacia el futuro. A través del Programa De Mi Tierra, Ficohsa reafirma su compromiso de continuar acompañando a los distintos actores de las cadenas productivas, promoviendo el acceso a financiamiento, asistencia y mercados que contribuyan al desarrollo del agro hondureño y al bienestar de las comunidades rurales.

Acerca del Programa De Mi Tierra: