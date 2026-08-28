BCIE fortalece el desarrollo de Honduras con histórica inversión

Tegucigalpa, Honduras-. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el encuentro “Una historia compartida y un futuro en construcción”, un espacio de diálogo para abordar las perspectivas económicas de Honduras, las prioridades de desarrollo del país y las oportunidades de inversión para los próximos años. El encuentro contó con la participación del Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas y Gobernador Titular por Honduras ante el BCIE, Emilio Hernández; y el Director por Honduras ante el BCIE, Tulio del Cid, así como Secretarios y Viceministros de Estado, directores y funcionarios del BCIE, representantes del cuerpo diplomático, sector financiero y empresarial, cámaras empresariales y aliados estratégicos.

Durante la jornada se analizaron las perspectivas de la economía hondureña frente al contexto macroeconómico mundial y las áreas prioritarias para el desarrollo del país, entre ellas infraestructura estratégica, conectividad, seguridad hídrica y energética, así como la generación de condiciones favorables para la inversión.

66 años impulsando el crecimiento de Honduras

La relación entre Honduras y el BCIE se sustenta en una trayectoria de 66 años, durante los cuales el Banco ha aprobado 731 operaciones por más de US$9,000 millones (HNL241,200 millones), con desembolsos que superan los US$6,000 millones (HNL160,800 millones), contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Actualmente, el BCIE mantiene en Honduras una cartera activa superior a US$1,700 millones (HNL 45,610 millones), que incluye iniciativas como el Programa de Carreteras Resilientes, el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria, la represa El Tablón, la Recuperación Ambiental del Lago de Yojoa, la Presa Multipropósito Quiebra Montes, el Libramiento Anillo Periférico–Carretera CA-5 Sur y el Libramiento de El Progreso, orientadas a fortalecer la infraestructura, la conectividad, la seguridad hídrica y el acceso a servicios esenciales.

Solidez financiera

Asimismo, se compartieron los avances alcanzados en el fortalecimiento financiero del BCIE, entre ellos el Noveno Incremento General de Capital, que elevó su capital autorizado de US$7,000 millones a US$10,000 millones, y las recientes mejoras en sus calificaciones crediticias internacionales, alcanzando Aa2 por Moody’s y AA+ por S&P Global Ratings y Japan Credit Rating Agency, resultados que amplían la capacidad de la institución para canalizar recursos hacia iniciativas de alto impacto en sus países miembros.