Sequía podría extenderse si no llueve después del 5 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía que afecta a gran parte de Honduras podría prolongarse si las lluvias pronosticadas después del 5 de septiembre no llegan con suficiente intensidad al Corredor Seco y la zona central del país, advirtió este jueves 27 de agosto Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). Argeñal explicó que durante esta semana se mantienen condiciones “bastante estables” en el Corredor Seco, particularmente en los municipios que se encuentran bajo Alerta Roja, donde las probabilidades de lluvia son reducidas. Para el domingo se prevé el ingreso de una onda tropical de poca amplitud que podría generar precipitaciones en sectores del oriente, norte y occidente del territorio nacional. Sin embargo, las lluvias serían insuficientes en las zonas más afectadas por la sequía.

Según el pronóstico, en esos municipios los acumulados serían inferiores a cinco milímetros, cantidad que, de acuerdo con Argeñal, “ni siquiera moja el suelo”. El director de Cenaos señaló que las condiciones continúan siendo complicadas debido a las olas de calor y los vientos acelerados, factores que dificultan la formación de nubes y limitan el ingreso de humedad proveniente del Pacífico. “Algunas lluvias en la parte oriental y también en la parte occidental y norte del país son producto del viento del noreste que trae humedad del Caribe, pero que no deja entrar la humedad del Pacífico”, explicó.

Para este jueves se pronostican lluvias leves en sectores de la zona oriental, al norte de Comayagua y en puntos del occidente y norte del país. En contraste, las probabilidades de precipitaciones serán muy bajas en el Distrito Central y la zona sur hasta el sábado. Ante la persistencia de las condiciones secas, las autoridades mantienen activo el monitoreo de la disponibilidad de agua para consumo humano, los efectos de las olas de calor sobre la salud y el comportamiento de la producción agropecuaria.

233 municipios bajo algún nivel de alerta

La preocupación aumenta debido a que, en las últimas horas, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a 103 los municipios en Alerta Roja por la situación de sequía.