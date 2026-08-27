AMDC acelera habilitación de cinco pozos en colonia La Satélite

Tegucigalpa, Honduras-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en conjunto con la UMAPS, acelera los trabajos para recuperar y poner nuevamente en funcionamiento una red de cinco pozos en la colonia La Satélite, como parte de las acciones para enfrentar la crisis hídrica que atraviesa la capital. Los cinco pozos fueron encontrados en desuso y prácticamente olvidados, pese a representar una importante fuente de abastecimiento para la zona. Ante esta situación, la Alcaldía inició de inmediato su rehabilitación integral.

Los trabajos incluyen limpieza y aforos, instalación de bombas, electrificación y paneles de control para el funcionamiento necesario en la producción y distribución de agua.

Agua para cientos de hogares

“Encontramos cinco pozos que estaban en desuso, olvidados, y decidimos recuperarlos. Ya estamos trabajando para cambiar bombas, motores, sistemas de succión y tuberías. Nuestra meta es que esta red vuelva a producir agua en las próximas semanas y pueda beneficiar aproximadamente a 800 o 900 hogares de La Satélite”, explicó el alcalde, Juan Diego Zelaya.

La rehabilitación de estos pozos representa un beneficio directo para cientos de familias y forma parte de una estrategia más amplia para buscar y recuperar cada fuente de agua disponible, especialmente ante las difíciles condiciones que enfrenta actualmente la ciudad.

“En una crisis como esta no podemos darnos el lujo de tener fuentes de agua abandonadas. Cada pozo que recuperamos significa agua para más familias y menos presión sobre el sistema”, agregó Zelaya.



Más de 6.1 millones de galones entregados

Paralelamente, la Alcaldía Municipal y UMAPS continúan trabajando en diferentes frentes para enfrentar la emergencia: avanzan las obras de la represa, se intensifica la reparación de fugas y continúa la distribución gratuita de agua mediante cisternas, con más de 6.1 millones de galones entregados gratuitamente a familias de distintos sectores de la capital.