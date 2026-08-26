Cisterna fuera de servicio agrava falta de agua para 3,000 habitantes en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Habitantes de la colonia Hato de Enmedio solicitaron la reparación de una cisterna que permanece fuera de funcionamiento y que, según los vecinos, permitiría mejorar el abastecimiento de agua para unas 3,000 personas de cinco sectores de esta zona de la capital.

El tanque de reserva está ubicado entre los sectores 2 y 5 y dejó de utilizarse hace varios años. Los pobladores consideran que su rehabilitación ayudaría principalmente a las familias que residen en las partes más altas de la colonia.

El presidente del patronato, Héctor Gutiérrez, explicó que la falta de agua no es un problema reciente, sino una situación que los habitantes enfrentan desde hace más de una década.

“Cuando teníamos funcionando el tanque de reserva, no había problemas de abastecimiento en las partes más altas del Hato de Enmedio. La situación comenzó cuando dejaron de utilizarlo y la comunidad empezó a sufrir más durante el verano”, dijo.

Gutiérrez señaló que el crecimiento poblacional también ha incrementado la demanda del servicio, debido a que el agua que llega a la colonia debe distribuirse hacia otras colonias de la zona.

“Cuando al Hato le llega el agua, también abastece a Jacaleapa, Bella Oriente, San Ignacio y Tres Caminos. Por eso, reconstruir este tanque sería una oportunidad para mejorar el sistema de agua de nuestra colonia”, sostuvo.