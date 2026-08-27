Crisis hídrica dispara venta de agua y genera dudas sobre su calidad

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de la venta de agua mediante camiones cisterna en Tegucigalpa, provocado por la crisis hídrica, ha generado cuestionamientos sobre la calidad del líquido que reciben las familias, especialmente cuando se desconoce el origen del agua y las condiciones en las que es almacenada. Darwin Ponce, presidente de Artículo 19, advirtió que antes de comprar agua de una cisterna, los consumidores deberían conocer de dónde proviene y si el tanque utilizado para transportarla recibe la limpieza y el mantenimiento necesarios. “La proliferación de pipas de agua para venta de esta en Tegucigalpa y otras ciudades ha generado una serie de cuestionamientos que son importantes desde el punto de vista de la salud y la seguridad del pueblo hondureño, específicamente hablando de la calidad del agua”, señaló.

Ponce explicó que uno de los principales aspectos que debe verificarse es la fuente de donde se extrae el agua, debido a que no todos los ríos, quebradas, riachuelos o pozos cuentan con condiciones que permitan considerar el líquido apto para consumo humano.

El origen del agua, una de las principales dudas

El especialista señaló que incluso el agua proveniente de pozos puede presentar diferencias en su composición y calidad, dependiendo de las condiciones del terreno y de lo que exista en sus alrededores. “Si es agua de un río, de un riachuelo, de una quebrada o de un pozo, tenemos que saber que todas las fuentes de agua, no todas tienen la calidad suficiente para poder considerarla como apta para consumo público”, explicó. Como ejemplo, mencionó que la calidad del agua subterránea puede verse afectada cuando un pozo se encuentra cerca de actividades como la crianza de ganado, cerdos o aves, entre otros factores. Por ello, consideró necesario que las fuentes destinadas a abastecer agua para uso doméstico sean sometidas a análisis químicos y cuenten con la certificación de una autoridad competente. “Cada pozo de donde se va a extraer agua para venta al público debería ser analizado con los análisis químicos correspondientes y certificados por la autoridad para que tengan ese objetivo”, sostuvo.

Hervir el agua no siempre elimina todos los riesgos

Ante la posibilidad de que las familias desconozcan la calidad del agua que compran, Ponce recomendó tratarla antes de consumirla. “Si no hay certeza de que la fuente es segura y, en el caso de los pozos, no están autorizados por el SANAA o ARSA para consumo humano, el riesgo de contaminación es elevado. Recomendamos hervir el agua para tratarla antes de beber”, afirmó. El presidente de Artículo 19 también señaló que hervir el agua no necesariamente resuelve todos los problemas relacionados con su composición. “Incluso si usted la hierve, tiene que hervirla por lo menos cinco minutos a hervor constante, después dejarla enfriar, airearla para mejorar el sabor porque pierde oxígeno y a veces, dependiendo de los elementos que vienen en esa agua, tampoco es apta para consumo”, explicó. Por ello, recomendó prestar atención a posibles señales posteriores al consumo. “Si usted al beber agua, su familia y usted se sienten afectados de su estómago o hay picazón en la piel, cambios en la piel, erupciones, etcétera, inmediatamente sospeche del agua que está tomando”, advirtió.

Una carga puede costar hasta L2,000