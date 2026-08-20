Alcalde de San Miguelito: "Ningún agricultor cosechó y estamos vendiendo el ganado”

A la gente le ofrecen entre 10,000 y 12,000 lempiras por una vaca que, en condiciones normales de mercado, puede llegar a costar 40,000 lempiras, reveló el alcalde.El problema en San Miguelito, afirmó, es que se trata de uno de los municipios más secos de la zona. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/sequia-honduras-rios-secos-fuentes-agua-JA31752803" target="_blank">En algunas comunidades el agua llega cada diez días; en otras, los pozos se han secado y los habitantes creen que las bombas están dañadas</a>, cuando en realidad ya no hay suficiente agua para extraer, explicó el alcalde.“A las autoridades, al gobierno, al presidente del Congreso Nacional (Tomás Zambrano), a los de Copeco, les pedimos que nos miren como municipio, porque somos pequeños pero de mucha necesidad, somos secos y estamos desamparados, la gente está desesperada esperando el saco de comida que prometieron”, expresó.