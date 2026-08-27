LAFISE impulsa oportunidades de negocio y conexión entre Honduras y Alemania en Expo Alemania 2026

Tegucigalpa, Honduras-. La participación de LAFISE en Expo Alemania 2026 permitió acercar a empresarios, inversionistas y representantes de distintos sectores productivos a las soluciones financieras que la institución pone a disposición para facilitar sus operaciones comerciales y respaldar su crecimiento. Lizeth Rivas, Vicegerente de Segmento Jurídico de LAFISE, destacó la estrecha relación que la institución mantiene con actores vinculados al mercado alemán, particularmente por el acompañamiento que brinda a clientes hondureños que desarrollan operaciones de exportación.

“LAFISE ofrece productos y servicios que ayudan a las empresas a realizar sus exportaciones de una manera más segura. Alemania representa un mercado muy importante, especialmente para productos hondureños como el café, pero también observamos oportunidades en cacao, mariscos y otros sectores”, señaló Rivas. La ejecutiva explicó que el banco cuenta con un portafolio robusto en comercio exterior que incluye cartas de crédito, cobranzas de importación y exportación, cartas de crédito standby y transferencias internacionales a través de SWIFT, entre otras soluciones orientadas a facilitar pagos, cobros y operaciones internacionales.

Asimismo, la presencia regional de Grupo LAFISE, sus relaciones con organismos multilaterales y bancos corresponsales internacionales permiten ofrecer una plataforma que facilita la conexión de los empresarios con clientes, compradores y proveedores en distintos mercados.

LAFISE aporta experiencia a la cadena exportadora

Como parte de la agenda de Expo Alemania 2026, LAFISE participó en el panel de discusión “Exportando hacia Alemania: La Integración de los Actores de la Cadena Exportadora”, junto con representantes del sector logístico y cámaras empresariales, aportando la visión del sistema financiero sobre los mecanismos disponibles para respaldar operaciones internacionales.

“Desde LAFISE creemos que la internacionalización de las empresas hondureñas requiere mucho más que financiamiento: necesita acompañamiento, conocimiento y aliados que comprendan sus retos y oportunidades. Nuestro compromiso es estar cerca de nuestros clientes, brindándoles soluciones que les permitan crecer, fortalecer su competitividad y conectar sus proyectos con nuevos mercados”, expresó Rivas.



Durante su intervención se destacó el papel que desempeñan las instituciones financieras para brindar mayor seguridad a las empresas en sus procesos de exportación e importación. Entre los instrumentos disponibles sobresalen las cartas de crédito, que permiten establecer condiciones y términos para respaldar las transacciones y los pagos entre compradores y vendedores.

También se abordó la utilización de cobranzas documentarias y cartas de crédito standby, herramientas que pueden facilitar desde operaciones comerciales hasta proyectos de inversión relacionados con infraestructura, energía y otros sectores estratégicos.

LAFISE cuenta además con relaciones con instituciones financieras internacionales como Commerzbank y Deutsche Bank, conexiones que fortalecen su capacidad para acompañar a empresas hondureñas que realizan transacciones con el exterior.

Acompañamiento que va más allá del financiamiento

Otro de los ejes destacados por LAFISE fue el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus capacidades para alcanzar nuevos mercados. La institución ha estructurado una oferta no financiera basada en educación, asesoría y capacitaciones para que las empresas mejoren aspectos como sus cifras financieras, balances, estados de resultados, inventarios y otros elementos fundamentales antes de iniciar un proceso de internacionalización.