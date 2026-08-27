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LAFISE impulsa oportunidades de negocio y conexión entre Honduras y Alemania en Expo Alemania 2026

Con más de 40 años de experiencia en la región y presencia en 12 países, Grupo Financiero LAFISE presentó su amplia oferta de soluciones para comercio exterior y reafirmó su compromiso de acompañar a empresas hondureñas que buscan exportar, importar y ampliar sus operaciones hacia mercados internacionales

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 15:40
LAFISE impulsa oportunidades de negocio y conexión entre Honduras y Alemania en Expo Alemania 2026

LAFISE participa en Expo Alemania 2026 reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones comerciales y empresariales entre Honduras y Alemania.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras-. La participación de LAFISE en Expo Alemania 2026 permitió acercar a empresarios, inversionistas y representantes de distintos sectores productivos a las soluciones financieras que la institución pone a disposición para facilitar sus operaciones comerciales y respaldar su crecimiento.

Lizeth Rivas, Vicegerente de Segmento Jurídico de LAFISE, destacó la estrecha relación que la institución mantiene con actores vinculados al mercado alemán, particularmente por el acompañamiento que brinda a clientes hondureños que desarrollan operaciones de exportación.

El tradicional corte de cinta marcó la apertura oficial de Expo Alemania 2026, espacio que fortalece los vínculos comerciales y genera nuevas oportunidades de negocios entre Honduras y Alemania.

El tradicional corte de cinta marcó la apertura oficial de Expo Alemania 2026, espacio que fortalece los vínculos comerciales y genera nuevas oportunidades de negocios entre Honduras y Alemania.

 (Foto: Marvin Salgado)

“LAFISE ofrece productos y servicios que ayudan a las empresas a realizar sus exportaciones de una manera más segura. Alemania representa un mercado muy importante, especialmente para productos hondureños como el café, pero también observamos oportunidades en cacao, mariscos y otros sectores”, señaló Rivas.

La ejecutiva explicó que el banco cuenta con un portafolio robusto en comercio exterior que incluye cartas de crédito, cobranzas de importación y exportación, cartas de crédito standby y transferencias internacionales a través de SWIFT, entre otras soluciones orientadas a facilitar pagos, cobros y operaciones internacionales.

Lizeth Rivas, Vicegerente de Segmento Jurídico de LAFISE, destaca el acompañamiento que brinda la institución a las empresas hondureñas en sus operaciones de comercio exterior.

Lizeth Rivas, Vicegerente de Segmento Jurídico de LAFISE, destaca el acompañamiento que brinda la institución a las empresas hondureñas en sus operaciones de comercio exterior.

 (Foto: Marvin Salgado)

Asimismo, la presencia regional de Grupo LAFISE, sus relaciones con organismos multilaterales y bancos corresponsales internacionales permiten ofrecer una plataforma que facilita la conexión de los empresarios con clientes, compradores y proveedores en distintos mercados.

LAFISE cuenta con un amplio portafolio de comercio exterior que incluye cartas de crédito, cobranzas documentarias, standby y transferencias internacionales.

LAFISE cuenta con un amplio portafolio de comercio exterior que incluye cartas de crédito, cobranzas documentarias, standby y transferencias internacionales.

 (Foto: Marvin Salgado)

LAFISE aporta experiencia a la cadena exportadora

Como parte de la agenda de Expo Alemania 2026, LAFISE participó en el panel de discusión “Exportando hacia Alemania: La Integración de los Actores de la Cadena Exportadora”, junto con representantes del sector logístico y cámaras empresariales, aportando la visión del sistema financiero sobre los mecanismos disponibles para respaldar operaciones internacionales.

Con soluciones de comercio exterior y una sólida presencia regional, LAFISE continúa acompañando a las empresas en su crecimiento y expansión hacia nuevos mercados.

Con soluciones de comercio exterior y una sólida presencia regional, LAFISE continúa acompañando a las empresas en su crecimiento y expansión hacia nuevos mercados.

 (Foto: Marvin Salgado)

“Desde LAFISE creemos que la internacionalización de las empresas hondureñas requiere mucho más que financiamiento: necesita acompañamiento, conocimiento y aliados que comprendan sus retos y oportunidades. Nuestro compromiso es estar cerca de nuestros clientes, brindándoles soluciones que les permitan crecer, fortalecer su competitividad y conectar sus proyectos con nuevos mercados”, expresó Rivas.

LAFISE aporta su experiencia durante el panel “Exportando hacia Alemania: La Integración de los Actores de la Cadena Exportadora”, desarrollado en el marco de Expo Alemania 2026..

LAFISE aporta su experiencia durante el panel “Exportando hacia Alemania: La Integración de los Actores de la Cadena Exportadora”, desarrollado en el marco de Expo Alemania 2026..

 (Foto: Marvin Salgado)

Durante su intervención se destacó el papel que desempeñan las instituciones financieras para brindar mayor seguridad a las empresas en sus procesos de exportación e importación. Entre los instrumentos disponibles sobresalen las cartas de crédito, que permiten establecer condiciones y términos para respaldar las transacciones y los pagos entre compradores y vendedores.

También se abordó la utilización de cobranzas documentarias y cartas de crédito standby, herramientas que pueden facilitar desde operaciones comerciales hasta proyectos de inversión relacionados con infraestructura, energía y otros sectores estratégicos.

La participación de LAFISE en Expo Alemania 2026 fortalece el acercamiento con empresarios, inversionistas y actores vinculados al intercambio comercial entre ambos países.

La participación de LAFISE en Expo Alemania 2026 fortalece el acercamiento con empresarios, inversionistas y actores vinculados al intercambio comercial entre ambos países.

 (Foto: Marvin Salgado)

LAFISE cuenta además con relaciones con instituciones financieras internacionales como Commerzbank y Deutsche Bank, conexiones que fortalecen su capacidad para acompañar a empresas hondureñas que realizan transacciones con el exterior.

Acompañamiento que va más allá del financiamiento

Otro de los ejes destacados por LAFISE fue el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas que buscan fortalecer sus capacidades para alcanzar nuevos mercados.

La institución ha estructurado una oferta no financiera basada en educación, asesoría y capacitaciones para que las empresas mejoren aspectos como sus cifras financieras, balances, estados de resultados, inventarios y otros elementos fundamentales antes de iniciar un proceso de internacionalización.

Representantes de LAFISE presentan durante Expo Alemania 2026 las soluciones financieras disponibles para apoyar a empresas que buscan crecer y llegar a nuevos mercados.

Representantes de LAFISE presentan durante Expo Alemania 2026 las soluciones financieras disponibles para apoyar a empresas que buscan crecer y llegar a nuevos mercados.

 (Foto: Marvin Salgado)

Este acompañamiento también comprende orientación sobre productos de comercio exterior y documentación requerida en las operaciones, con el propósito de que las empresas conozcan las herramientas disponibles y reduzcan riesgos al establecer relaciones con compradores o proveedores ubicados a miles de kilómetros de distancia.

La participación de LAFISE en Expo Alemania 2026 reafirma su compromiso de acompañar a empresas, inversionistas y profesionales con soluciones financieras que faciliten su crecimiento, expansión y conexión con nuevas oportunidades de negocio.

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Redacción web
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