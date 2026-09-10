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Congreso de Cardiología convierte a Honduras en epicentro del conocimiento cardiovascular

Especialistas de Centroamérica, el Caribe,Sudamérica y Europa se reúnen en Tegucigalpa para compartir conocimientos, analizar los principales desafíos cardiovasculares y acercar a la región los avances que están transformando la prevención, el diagnóstico y el tratamiento

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 15:05
Congreso de Cardiología convierte a Honduras en epicentro del conocimiento cardiovascular

Especialistas nacionales e internacionales participan en el XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología, encuentro que convierte a Tegucigalpa en escenario de actualización científica e intercambio de experiencias.

Tegucigalpa, Honduras-. La ciencia, la experiencia médica y la colaboración internacional convergen en Honduras con la celebración del XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología, uno de los encuentros más importantes para la comunidad cardiovascular de la región.

Después de 18 años, Honduras vuelve a ser anfitrión de este congreso, que reúne a líderes, investigadores y especialistas procedentes de Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, Sudamérica y Europa, quienes comparten experiencias y conocimientos con un objetivo común: contribuir a mejorar la salud cardiovascular de la población.

Conferencias magistrales, simposios, casos clínicos y discusiones científicas forman parte de una agenda orientada a acercar a la región los avances más recientes de la cardiología.

Conferencias magistrales, simposios, casos clínicos y discusiones científicas forman parte de una agenda orientada a acercar a la región los avances más recientes de la cardiología.

Durante cuatro días, Tegucigalpa alberga una amplia agenda académica con más de 80 conferencias magistrales, simposios, casos clínicos, discusión de guías internacionales y espacios de intercambio científico, permitiendo a los participantes conocer las tendencias y avances que están marcando el presente y futuro de la cardiología.

Médicos y especialistas intercambian conocimientos y experiencias durante un encuentro que promueve nuevas oportunidades de colaboración para mejorar la atención cardiovascular.

Médicos y especialistas intercambian conocimientos y experiencias durante un encuentro que promueve nuevas oportunidades de colaboración para mejorar la atención cardiovascular.

Conocimiento compartido

El Dr. Haroldo López, presidente de la Asociación de Cardiología destacó la importancia de que el país vuelva a recibir un encuentro de esta magnitud y de fortalecer los vínculos entre los profesionales de la región.

“Honduras vuelve a ser sede después de 18 años y este congreso nos permite intercambiar experiencias, fortalecer lazos y construir planes en común. Además de actualizar conocimientos, queremos seguir haciendo énfasis en la prevención, porque disminuir los factores de riesgo puede ayudarnos a reducir las enfermedades cardiovasculares”, expresó el Dr. Haroldo López Especialista en Cardiología Intervencionista.

El Dr. Haroldo López, presidente de la Asociación de Cardiología con especialidad en Cardiología Intervencionista destacó que Honduras vuelve a ser sede del encuentro después de 18 años, fortaleciendo los vínculos entre especialistas de la región.

El Dr. Haroldo López, presidente de la Asociación de Cardiología con especialidad en Cardiología Intervencionista destacó que Honduras vuelve a ser sede del encuentro después de 18 años, fortaleciendo los vínculos entre especialistas de la región.

El especialista señaló que la agenda aborda algunas de las principales problemáticas que afectan la salud cardiovascular y permite que los países participantes compartan sus propias experiencias. Honduras, por ejemplo, presenta dentro de la programación aspectos relacionados con la situación y el abordaje de la cardiología pediátrica.

Laboratorios Finlay se sumó como patrocinador del XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología, respaldando un encuentro dedicado a la actualización científica y al intercambio de conocimientos entre especialistas.

Laboratorios Finlay se sumó como patrocinador del XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología, respaldando un encuentro dedicado a la actualización científica y al intercambio de conocimientos entre especialistas.

Ciencia que conecta a la región

La actualización médica constituye uno de los pilares del encuentro. La agenda científica fue estructurada tomando como referencia las patologías y factores de riesgo de mayor frecuencia, entre ellos la enfermedad aterosclerótica, falla cardíaca, infarto de miocardio, hipertensión arterial, obesidad, alteraciones del colesterol y triglicéridos, síndrome metabólico y diabetes.

El XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología fortalece la actualización médica y posiciona a Honduras como punto de encuentro del conocimiento cardiovascular internacional.

El XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología fortalece la actualización médica y posiciona a Honduras como punto de encuentro del conocimiento cardiovascular internacional.

El Dr. Mauricio Varela, médico cardiólogo y coordinador científico del comité organizador, explicó que el congreso cuenta con alrededor de 10 a 15 ejes centrales y la participación de 48 conferencistas extranjeros, quienes aportan conocimientos, investigaciones y experiencias desarrolladas en distintos países.

El Dr. Mauricio Varela, coordinador científico del comité organizador, resaltó la participación de 48 conferencistas extranjeros y la amplia agenda dedicada a los principales desafíos de la cardiología actual.

El Dr. Mauricio Varela, coordinador científico del comité organizador, resaltó la participación de 48 conferencistas extranjeros y la amplia agenda dedicada a los principales desafíos de la cardiología actual.

“Esta es una oportunidad extraordinaria. Tenemos 48 invitados extranjeros que vienen a compartir su investigación, conocimiento y las experiencias de sus países. La cardiología cambia año con año y este encuentro nos permite acercarnos a esos avances y aprovecharlos desde nuestra propia región”, manifestó el Dr. Mauricio Varela Especialista en Cardiologia

Los participantes también tienen la oportunidad de profundizar en nuevas alternativas terapéuticas, medicamentos, intervencionismo cardíaco, métodos diagnósticos y avances relacionados con la genética, áreas que continúan transformando la manera en que se diagnostican y tratan las enfermedades cardiovasculares.

Los stands instalados en el XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología brindaron un espacio para conocer productos, servicios, tecnología y soluciones vinculadas con el cuidado de la salud cardiovascular.

Los stands instalados en el XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología brindaron un espacio para conocer productos, servicios, tecnología y soluciones vinculadas con el cuidado de la salud cardiovascular.

Por su parte, el Dr. Daniel José Piñeiro, catedrático de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y expresidente de la Federación Mundial del Corazón, quien participa desde Argentina y aborda la crisis cardiovascular global asociada a la obesidad. resaltó el valor de los encuentros regionales para analizar los problemas de salud desde la realidad particular de cada país y comunidad.

El Dr. Daniel José Piñeiro, catedrático de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, compartió su experiencia internacional y abordó la crisis cardiovascular global asociada a la obesidad.

El Dr. Daniel José Piñeiro, catedrático de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, compartió su experiencia internacional y abordó la crisis cardiovascular global asociada a la obesidad.

“La salud cardiovascular global es muy importante, pero también lo son las asociaciones regionales que permiten discutir los problemas de cada país y de cada comunidad. Este es un gran encuentro porque genera ese intercambio y nos permite trabajar juntos frente a desafíos que requieren respuestas cada vez más integrales”, señaló el Dr. Daniel Piñeiro, Especialista en Cardiología.

Durante su participación, el especialista advirtió sobre el crecimiento de la obesidad como factor de riesgo y la necesidad de actuar desde edades tempranas. Según explicó, su aumento durante las últimas tres décadas representa un desafío importante no solo por su relación con las enfermedades cardiovasculares, sino también con la diabetes y otras patologías.

El equipo de Laboratorio Finlay estuvo presente durante el congreso, compartiendo con médicos y asistentes información sobre sus productos y soluciones para el cuidado de la salud.

El equipo de Laboratorio Finlay estuvo presente durante el congreso, compartiendo con médicos y asistentes información sobre sus productos y soluciones para el cuidado de la salud.

Prevención y conocimiento para el futuro

La prevención ocupa un lugar central dentro del congreso. Los especialistas coinciden en que los avances médicos deben ir acompañados de hábitos saludables y una mayor conciencia sobre factores de riesgo como la hipertensión, obesidad, sedentarismo, colesterol elevado, diabetes y tabaquismo.

Desde España, el Dr. Luis Rodríguez Padial, cardiólogo clínico del Hospital Universitario de Toledo, destacó la calidad científica del encuentro y la oportunidad que representa para intercambiar experiencias directamente entre especialistas.

El Dr. Luis Rodríguez Padial, cardiólogo clínico del Hospital Universitario de Toledo, España, destacó el valor de estos encuentros para fortalecer la formación, actualización y colaboración entre especialistas.

El Dr. Luis Rodríguez Padial, cardiólogo clínico del Hospital Universitario de Toledo, España, destacó el valor de estos encuentros para fortalecer la formación, actualización y colaboración entre especialistas.

“Estos congresos son muy importantes porque permiten establecer colaboraciones, formarnos y mantenernos actualizados. Cada especialista aporta desde el área que mejor conoce y ese intercambio directo ayuda mucho a mejorar la práctica médica y, finalmente, la atención que reciben los pacientes”, expresó el Dr. Luis Rodríguez Padial Especialista en Cardiología.

El especialista español también enfatizó que una alimentación saludable, la actividad física y los controles médicos periódicos constituyen herramientas fundamentales para disminuir el riesgo cardiovascular y detectar oportunamente factores como la hipertensión y el colesterol elevado.

Especialistas, empresas y organizaciones del sector salud coincidieron en un espacio que complementó la agenda académica y científica desarrollada durante el congreso.

Especialistas, empresas y organizaciones del sector salud coincidieron en un espacio que complementó la agenda académica y científica desarrollada durante el congreso.

De esta manera, el XXXIV Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología posiciona a Honduras como escenario de un diálogo científico de alcance internacional y fortalece los vínculos entre sociedades médicas y profesionales que comparten un mismo desafío: trasladar los avances de la ciencia a una mejor prevención, diagnóstico y tratamiento para la población.

Los asistentes recorrieron los diferentes stands del congreso, donde tuvieron la oportunidad de conocer propuestas, innovaciones y alternativas orientadas al ámbito cardiovascular.

Los asistentes recorrieron los diferentes stands del congreso, donde tuvieron la oportunidad de conocer propuestas, innovaciones y alternativas orientadas al ámbito cardiovascular.

Más allá de las conferencias, el encuentro deja como mensaje la importancia de trabajar de manera conjunta, fortalecer la prevención y mantener una actualización permanente frente a enfermedades que continúan representando uno de los principales retos para la salud pública.

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