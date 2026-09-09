Banco LAFISE fortalece conexiones empresariales entre Honduras y República Dominicana

Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE participó como patrocinador de la “Noche de Tabaco y Ron a ritmo de Merengue”, organizada por la Embajada de la República Dominicana en Honduras, un encuentro que reunió a empresarios hondureños y dominicanos, representantes diplomáticos, líderes del sector turístico y cultural y otros actores estratégicos, promoviendo el intercambio comercial y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.
Celebrado en el Centro Cultural Nave Carías, el evento se convirtió en un espacio para generar conexiones, promover oportunidades de inversión y acercar a los empresarios de Honduras y República Dominicana, en una experiencia que integró negocios, cultura, turismo y algunos de los productos más representativos del Caribe.
Conexiones que generan oportunidades
Para Banco LAFISE, ser parte de esta iniciativa responde a su visión de acompañar a sus clientes más allá de las fronteras y facilitar conexiones que contribuyan al crecimiento de sus negocios. Con presencia en 12 países, incluyendo República Dominicana, LAFISE cuenta con una plataforma regional que le permite acercar soluciones financieras y oportunidades a empresarios que buscan ampliar sus operaciones y desarrollar nuevos mercados.
“Nuestra presencia regional nos permite convertir las conexiones en oportunidades reales para nuestros clientes. Espacios como este acercan a empresarios de Honduras y República Dominicana, facilitan nuevas relaciones comerciales y nos permiten acompañarlos con soluciones financieras que respondan a sus necesidades y proyectos de crecimiento en ambos mercados”, expresó Lizeth Rivas, Vicegerente de Banca Jurídica de Banco LAFISE.
La jornada permitió además estrechar vínculos con representantes del sector empresarial y generar conversaciones alrededor de las oportunidades comerciales y de inversión que existen entre Honduras y República Dominicana.
Una plataforma para crecer
Desde la perspectiva de marca, la participación de Banco LAFISE también forma parte de una estrategia orientada a mantener una presencia cercana en espacios que promueven el relacionamiento, la integración regional y el desarrollo económico.
“Como marca buscamos estar presentes donde se generan conversaciones, relaciones y nuevas oportunidades. Estos espacios nos permiten conectar con diferentes audiencias, acercarnos al ecosistema empresarial y fortalecer el posicionamiento de LAFISE como una marca regional, cercana y comprometida con impulsar conexiones que generan valor”, señaló Tania Lozano, Gerente de Mercadeo de Banco LAFISE Honduras.
Durante la “Noche de Tabaco y Ron”, los asistentes disfrutaron de exhibiciones, degustaciones, presentaciones culturales y espacios de networking, en una experiencia que puso en valor la riqueza cultural y el potencial turístico y empresarial de República Dominicana.
Con su participación, Banco LAFISE reafirma su compromiso de conectar personas, empresas y oportunidades, aprovechando su presencia regional para acompañar el crecimiento de sus clientes y contribuir al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre los países donde opera.
Acerca de Banco LAFISE
Banco LAFISE forma parte de Grupo Financiero LAFISE, una organización financiera con presencia regional que ofrece soluciones para personas y empresas, acompañando a sus clientes en sus proyectos de crecimiento, inversión y expansión.