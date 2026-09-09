Banco LAFISE fortalece conexiones empresariales entre Honduras y República Dominicana

Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE participó como patrocinador de la “Noche de Tabaco y Ron a ritmo de Merengue”, organizada por la Embajada de la República Dominicana en Honduras, un encuentro que reunió a empresarios hondureños y dominicanos, representantes diplomáticos, líderes del sector turístico y cultural y otros actores estratégicos, promoviendo el intercambio comercial y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Celebrado en el Centro Cultural Nave Carías, el evento se convirtió en un espacio para generar conexiones, promover oportunidades de inversión y acercar a los empresarios de Honduras y República Dominicana, en una experiencia que integró negocios, cultura, turismo y algunos de los productos más representativos del Caribe.

Conexiones que generan oportunidades

Para Banco LAFISE, ser parte de esta iniciativa responde a su visión de acompañar a sus clientes más allá de las fronteras y facilitar conexiones que contribuyan al crecimiento de sus negocios. Con presencia en 12 países, incluyendo República Dominicana, LAFISE cuenta con una plataforma regional que le permite acercar soluciones financieras y oportunidades a empresarios que buscan ampliar sus operaciones y desarrollar nuevos mercados.

“Nuestra presencia regional nos permite convertir las conexiones en oportunidades reales para nuestros clientes. Espacios como este acercan a empresarios de Honduras y República Dominicana, facilitan nuevas relaciones comerciales y nos permiten acompañarlos con soluciones financieras que respondan a sus necesidades y proyectos de crecimiento en ambos mercados”, expresó Lizeth Rivas, Vicegerente de Banca Jurídica de Banco LAFISE.

La jornada permitió además estrechar vínculos con representantes del sector empresarial y generar conversaciones alrededor de las oportunidades comerciales y de inversión que existen entre Honduras y República Dominicana.

Una plataforma para crecer

Desde la perspectiva de marca, la participación de Banco LAFISE también forma parte de una estrategia orientada a mantener una presencia cercana en espacios que promueven el relacionamiento, la integración regional y el desarrollo económico.

“Como marca buscamos estar presentes donde se generan conversaciones, relaciones y nuevas oportunidades. Estos espacios nos permiten conectar con diferentes audiencias, acercarnos al ecosistema empresarial y fortalecer el posicionamiento de LAFISE como una marca regional, cercana y comprometida con impulsar conexiones que generan valor”, señaló Tania Lozano, Gerente de Mercadeo de Banco LAFISE Honduras.

Durante la “Noche de Tabaco y Ron”, los asistentes disfrutaron de exhibiciones, degustaciones, presentaciones culturales y espacios de networking, en una experiencia que puso en valor la riqueza cultural y el potencial turístico y empresarial de República Dominicana.

Con su participación, Banco LAFISE reafirma su compromiso de conectar personas, empresas y oportunidades, aprovechando su presencia regional para acompañar el crecimiento de sus clientes y contribuir al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre los países donde opera.

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