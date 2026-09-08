Financiamiento y tecnología marcan la participación de LAFISE en Expomóvil 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Banco LAFISE participa en Expomóvil Honduras 2026, uno de los principales encuentros del sector automotriz del país, organizado por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores (AHDIVA), reafirmando su compromiso de acompañar a los hondureños en sus proyectos de movilidad y contribuir a la dinamización de un sector estratégico para la economía nacional. Expomóvil se desarrolló en Tegucigalpa los días 4, 5 y 6 de septiembre, en el Polideportivo de la UNAH, y posteriormente llegará a San Pedro Sula los días 25, 26 y 27 de septiembre, en Expocentro. Durante la jornada, LAFISE contó con presencia y atención especializada para acercar a los visitantes soluciones financieras que faciliten la adquisición de vehículos nuevos, así como alternativas orientadas a las necesidades de empresas y emprendedores.

“En LAFISE entendemos que adquirir un vehículo representa mucho más que una compra: para una familia puede significar independencia y calidad de vida, y para una empresa puede convertirse en una herramienta para crecer y generar nuevas oportunidades. Por eso llegamos a Expomóvil con el propósito de acompañar a nuestros clientes y ayudarles a convertir sus planes de movilidad en realidad”, expresó Tania Lozano, gerente de Mercadeo de Banco LAFISE.

Una experiencia que combina movilidad, innovación y entretenimiento

Como parte de su participación en Expomóvil, LAFISE incorporó una experiencia de realidad virtual diseñada para conectar a los asistentes con la emoción de conducir de una manera innovadora y diferente. A través de un simulador de carreras de Fórmula 1, los visitantes tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de ponerse al volante y competir virtualmente en un entorno de alta velocidad, convirtiendo el espacio de LAFISE en un punto de interacción, entretenimiento y conexión con la marca.

La activación complementa la propuesta financiera de la institución y refleja su apuesta por crear experiencias que acerquen la marca a las personas, combinando tecnología e innovación con uno de los grandes protagonistas de Expomóvil: la pasión por conducir. “Queríamos que nuestra presencia en Expomóvil fuera más allá de presentar alternativas de financiamiento. Buscamos crear una experiencia que las personas pudieran disfrutar y recordar, porque creemos que las marcas también deben generar conexiones y experiencias relevantes con sus clientes”, señaló Tania Lozano.

Soluciones para personas y empresas ​​​​​​​

En Expomóvil 2026, Banco LAFISE pone a disposición de los asistentes un portafolio integral que contempla financiamiento para vehículos, con condiciones competitivas y asesoría especializada; alternativas de financiamiento empresarial para vehículos de trabajo y flotas; así como opciones de seguro automotor para proteger la inversión y el patrimonio de sus clientes. El equipo de LAFISE brinda acompañamiento personalizado durante la feria, facilitando el proceso de precalificación y orientando a cada visitante para identificar la alternativa financiera que mejor responda a sus necesidades y capacidad de inversión.