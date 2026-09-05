CASA JAAR presenta el nuevo Geely Starray en Expomóvil 2026

TEGUCIGALPA.- CASA JAAR, distribuidor oficial de la marca automotriz Geely en Honduras, presentó en Expomóvil 2026 el nuevo integrante de la familia: el Geely Starray, un modelo que se distingue por tres pilares fundamentales: confort, diseño y tecnología. El lanzamiento en Honduras se realizó en Expomóvil, la feria automotriz organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA), que se realiza del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la UNAH, en Tegucigalpa. Carlos Morales, gerente comercial de CASA JAAR para la marca Geely en Honduras, enfatizó que este nuevo modelo incorpora sistemas de seguridad activa que buscan prevenir incidentes viales y elevar la experiencia de conducción.

El Geely Starray destaca por su confort y facilidad de conducción, además de sus sistemas de seguridad. “Si se me atraviesa un peatón, un vehículo o una moto, el sistema trabaja para que eso no suceda y disfrutes del viaje completamente”. Además del Geely Starray, en Expomóvil también se presentan los modelos Geely Coolray y Geely GX3 Pro. El Geely Starray tiene un precio de introducción de $34,900. El ejecutivo indicó que anteriormente no existía en el mercado un vehículo con este tipo de equipamiento sin que fuera necesario contar con un ingreso alto. Hoy en día, asegura, CASA JAAR ofrece a los hondureños vehículos de alta gama, “lo mejor de lo mejor que hoy en día se está ofreciendo a nivel mundial”. Morales subrayó que el enfoque principal de CASA JAAR es el servicio, respaldado por más de 114 años de trayectoria empresarial.