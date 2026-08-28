Tu billetera ahora cabe en tu celular: la evolución de los pagos digitales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La forma en que los hondureños se relacionan con su dinero cambió más en la última década que en las cinco anteriores. Y el cambio no ocurrió en las agencias bancarias, sino en la pantalla del teléfono. Consultar saldos, transferir, pagar servicios y recibir remesas dejó de requerir una fila. Ahora esa misma lógica está llegando al último eslabón que faltaba: el momento de pagar en el comercio. Las billeteras digitales permiten incorporar tarjetas de pago a dispositivos compatibles y completar transacciones sin presentar físicamente el plástico.

Contexto

La transformación de los medios de pago también puede observarse en el mercado hondureño. De acuerdo con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), al cierre de 2025 circulaban más de 1.2 millones de tarjetas de crédito en el país, emitidas por 12 bancos comerciales. El Banco Central de Honduras (BCH), por su parte, ha señalado en sus informes de vigilancia el crecimiento de los pagos digitales minoristas y la innovación tecnológica como dos de los elementos que están marcando la evolución del sistema de pagos hondureño. Estos indicadores muestran un consumidor cada vez más relacionado con medios electrónicos de pago y un ecosistema financiero que continúa ampliando sus capacidades digitales.

Experiencia

Las billeteras digitales no reemplazan la tarjeta: la digitalizan. El usuario mantiene los mismos productos financieros que ya tiene contratados con su banco, pero accede a ellos desde un dispositivo que lleva consigo todo el día. Entre los factores que explican su adopción se mencionan la conveniencia, la rapidez para completar la transacción, la seguridad en el manejo de las credenciales y la movilidad que ofrecen a un cliente que gestiona cada vez más desde canales digitales. El resultado es una experiencia de pago con menos pasos y menos fricción.

Tecnología

En el caso de Google Wallet, la aplicación funciona como el espacio donde se almacenan las tarjetas, mientras que Google Pay corresponde a la experiencia de pago en el establecimiento. Los pagos sin contacto se realizan desde dispositivos Android compatibles con tecnología NFC, en comercios donde se acepte Google Pay y cuya terminal esté habilitada para este tipo de operaciones. El teléfono, así, actúa como una extensión de los medios de pago que el cliente ya utiliza, sin que se genere un nuevo producto financiero.

Banca

La disponibilidad de estas alternativas depende de que las instituciones financieras las habiliten para sus clientes. Banco LAFISE permite a sus clientes vincular tarjetas de débito y crédito elegibles a Google Wallet, ampliando las alternativas disponibles para realizar pagos desde dispositivos Android compatibles. "La evolución de los medios de pago está poniendo al cliente en el centro. Hoy las personas esperan poder elegir cómo pagar y hacerlo de una manera sencilla, segura y acorde con su estilo de vida", manifestó a EL HERALDO Tania Lozano, gerente de Mercadeo de Banco LAFISE. La funcionalidad responde a una tendencia más amplia dentro de la industria financiera: permitir que cada cliente elija cómo, cuándo y desde qué dispositivo quiere relacionarse con sus productos financieros. Más que incorporar tecnología por sí misma, el desafío para las instituciones consiste en integrarla de manera que simplifique situaciones cotidianas. "En Banco LAFISE continuamos fortaleciendo nuestro ecosistema digital para ofrecer experiencias financieras cada vez más ágiles y convenientes", añadió Lozano.

Futuro