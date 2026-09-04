Lluvias con actividad eléctrica se esperan este sábado en varias regiones

Tegucigalpa, Honduras.- La convergencia de mediano y el viento proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico producirán este sábado lluvias y chubascos con actividad eléctrica en las regiones suroccidental y sur, así como en áreas de la región norte de Honduras.
Jairo García, pronosticador de turno de Cenaos, informó que las precipitaciones estarán concentradas en esas zonas del territorio nacional debido a las condiciones atmosféricas previstas para este 5 de septiembre.
“Este día la convergencia de mediano y viento proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico estarán produciendo lluvias y chubascos con actividad eléctrica en las regiones suroccidental, la región sur y áreas de la región norte del país”, declaró García.
Sobre las demás regiones del territorio hondureño, el pronosticador indicó que se esperan lluvias débiles aisladas durante la jornada.
“Sobre las demás regiones del territorio se esperarían lluvias débiles aisladas”, señaló el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, García informó que la altura del oleaje será de uno a tres pies en el litoral Caribe.
El mismo rango de oleaje, de uno a tres pies, se espera en el golfo de Fonseca.
En Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 31 C° y la mínima de 19 C°, de acuerdo con el pronóstico brindado por Cenaos.
La región central registrará una máxima de 34 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región insular se esperan temperaturas entre los 28 C° y 32 C°.
Para la región norte se pronostica una máxima de 33 C° y una mínima de 24 C°. En la región oriental, las temperaturas oscilarán entre los 23 C° y 34 C°.
La región sur alcanzará la temperatura máxima más elevada del país, con 41 C°, mientras que la mínima será de 26 C°. En Occidente, la máxima será de 32 C° y la mínima de 15 C°, la más baja prevista para este sábado.
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